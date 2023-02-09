ВСУ на заметку: DJI выпускает дроны Mini 2 SE, раскрыты характеристики (видео)

По сравнению с предшественником, Mini 2 SE получила большую дальность и время полета.

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Крупный китайский производитель DJI выпускает на рынок новый квадрокоптер Mini 2 SE с улучшенными возможностями. Характеристики модели стали известны изданию Engadget.

Mini 2 SE получила передовую систему связи OcuSync 2.0, которая увеличила дальность полета до 10 км — в 2,5 раза дальше, чем могла предыдущая модель Mini SE с системой Enhanced WiFi, ограниченной 4 км. Новая технология также обеспечивает более стабильную передачу видео на больших расстояниях.

Заряда аккумулятора Mini 2 SE хватает на 31 минуту работы, что лишь на минуту дольше в сравнении с предшественником. В остальном новая модель почти идентична уже проверенной временем Mini 2, например, обладает такой же массой (249 г) и аналогичной системой камер. Mini 2 SE получил трехосевой подвес с КМОП-матрицей формата 1/2,3 дюйма, позволяющий делать 12-мегапиксельные фотографии и снимать видео в разрешении 2,7К.

DJI обещает выпустить новинку в продажу в марте 2023 года с ценником $369. Производитель также предложит комплект Fly More Combo за $519, включающий сам дрон Mini 2 SE, дополнительные аккумуляторы, сменные пропеллеры и сумку для переноски.

Ранее писали, что дроны DJI являются самыми популярными на службе ВСУ. Они позволяют украинским военным вести разведку и устраивать бомбардировки, сбрасывая гранаты на головы оккупантов.

На прошлой неделе волонтер Александр Карпюк заявил, что на войне в Украине сейчас применяют в основном дроны Mavic и Matrice от DJI. Одновременно в небо поднимаются десятки летательных аппаратов, выполняющих разные задачи. При этом БПЛА самолетного типа практически невозможно применять из-за погодных условий.