ЗСУ на замітку: DJI випускає дрони Mini 2 SE, розкрито характеристики (відео)

Порівняно з попередником, Mini 2 SE отримала більшу дальність та час польоту.

Related video

Великий китайський виробник DJI випускає на ринок новий квадрокоптер Mini 2 SE з покращеними можливостями. Характеристики моделі стали відомі виданню Engadget.

Mini 2 SE отримала передову систему зв'язку OcuSync 2.0, яка збільшила дальність польоту до 10 км — у 2,5 рази далі, ніж могла попередня модель Mini SE із системою Enhanced WiFi, обмеженою 4 км. Нова технологія забезпечує більш стабільне передавання відео на великих відстанях.

Заряду акумулятора Mini 2 SE вистачає на 31 хвилину роботи, що лише на хвилину довше, ніж у попередника. В іншому нова модель майже ідентична вже перевіреній часом Mini 2, наприклад, має таку ж масу (249 г) й аналогічну систему камер. Mini 2 SE отримав трьохосьовий підвіс із КМОП-матрицею формату 1/2,3 дюйми, що дозволяє робити 12-мегапіксельні фото та знімати відео з роздільною здатністю 2,7К.

DJI обіцяє випустити новинку в продаж у березні 2023 року з цінником $369. Виробник також запропонує комплект Fly More Combo за $519, що враховує власне дрон Mini 2 SE, додаткові акумулятори, змінні пропелери та сумку для перенесення.

Раніше писали, що дрони DJI є найпопулярнішими на службі ЗСУ. Вони дозволяють українським військовим вести розвідку та влаштовувати бомбардування, скидаючи гранати на голови окупантів.

Минулого тижня волонтер Олександр Карпюк заявив, що на війні в Україні зараз застосовують здебільшого дрони Mavic та Matrice від DJI. Одночасно в небо піднімаються десятки літальних апаратів, які виконують різні завдання. При цьому БПЛА літакового типу практично неможливо застосовувати через погодні умови.