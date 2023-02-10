Дрон Warmate уничтожил 9 оккупантов одним ударом: как это произошло (видео)
Армия РФ несет значительные потери из-за успешной работы украинской аэроразведки и меткости операторов дронов-камикадзе.
Украинские пограничники успешно ликвидировали большую группу российских военных на оккупированной территории с помощью дрона-камикадзе Warmate. Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео операции в YouTube.
Судя по ролику, атака произошла где-то в южной части Украины. Девять оккупантов, напуганные взрывом, произошедшим неподалеку, выбежали из большого дома и направились к другому зданию. Пограничники, которые следили за происходящим с помощью разведывательного беспилотника, запустили по ним Warmate. Самого удара в видеозаписи не показали, зато продемонстрировали последствия удара: масштабный пожар и пробитую крышу дома.
"Мастерская работа — и минус девять оккупантов", — отметила пресс-служба. — "Вместе с другими подразделениями Сил обороны пограничники уничтожают захватчиков и наносят им ощутимые потери, применяя подразделения аэроразведки".
Warmate — это польский барражирующий боеприпас производства компании WB Electronics, которые взрываются при столкновении с объектами. Он получил корпус самолетного типа, электродвигателем и оптической системой для поиска легкой бронетехники, комплексов ПВО, средств радиоэлектронной борьбы и разведки с последующим уничтожением. Дрон довольно легкий, его подготовка занимает всего около 10 минут.
Характеристики дрона Warmate:
- Дальность полета: до 30 км;
- Продолжительность полета: 70 мин.;
- Максимальная скорость: 150 км/ч;
- Максимальная высота полета: 500 м;
- Максимальная взлетная масса: 4 кг;
- Боеголовка: до 800 г;
- Управление: автоматическое, возможна отмена удара оператором
В сентябре стало известно, что в сентябре правительство Украины закупили 40 ударных дронов Warmate для ВСУ в рамках проекта "Армия дронов". Жители Украины, пожертвовавшие свои деньги, смогли написать на них свои послания.
В декабре писали, как ВСУ используют польские дроны-камикадзе Warmate против ВС РФ. Они не только уничтожают вражеские цели, но и выполняют много других задач.