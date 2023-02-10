Дрон Warmate уничтожил 9 оккупантов одним ударом: как это произошло (видео)

Армия РФ несет значительные потери из-за успешной работы украинской аэроразведки и меткости операторов дронов-камикадзе.

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Украинские пограничники успешно ликвидировали большую группу российских военных на оккупированной территории с помощью дрона-камикадзе Warmate. Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео операции в YouTube.

Судя по ролику, атака произошла где-то в южной части Украины. Девять оккупантов, напуганные взрывом, произошедшим неподалеку, выбежали из большого дома и направились к другому зданию. Пограничники, которые следили за происходящим с помощью разведывательного беспилотника, запустили по ним Warmate. Самого удара в видеозаписи не показали, зато продемонстрировали последствия удара: масштабный пожар и пробитую крышу дома.

"Мастерская работа — и минус девять оккупантов", — отметила пресс-служба. — "Вместе с другими подразделениями Сил обороны пограничники уничтожают захватчиков и наносят им ощутимые потери, применяя подразделения аэроразведки".

Warmate — это польский барражирующий боеприпас производства компании WB Electronics, которые взрываются при столкновении с объектами. Он получил корпус самолетного типа, электродвигателем и оптической системой для поиска легкой бронетехники, комплексов ПВО, средств радиоэлектронной борьбы и разведки с последующим уничтожением. Дрон довольно легкий, его подготовка занимает всего около 10 минут.

Характеристики дрона Warmate:

Дальность полета: до 30 км;

Продолжительность полета: 70 мин.;

Максимальная скорость: 150 км/ч;

Максимальная высота полета: 500 м;

Максимальная взлетная масса: 4 кг;

Боеголовка: до 800 г;

Управление: автоматическое, возможна отмена удара оператором

В сентябре стало известно, что в сентябре правительство Украины закупили 40 ударных дронов Warmate для ВСУ в рамках проекта "Армия дронов". Жители Украины, пожертвовавшие свои деньги, смогли написать на них свои послания.

В декабре писали, как ВСУ используют польские дроны-камикадзе Warmate против ВС РФ. Они не только уничтожают вражеские цели, но и выполняют много других задач.