Дрон Warmate знищив 9 окупантів одним ударом: як це сталося (відео)

Армія РФ зазнає значних втрат через успішну роботу української аеророзвідки та влучності операторів дронів-камікадзе.

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Українські прикордонники успішно ліквідували велику групу російських військових на окупованій території за допомогою дрона-камікадзе Warmate. Державна прикордонна служба України опублікувала відео операції в YouTube.

Судячи з ролика, атака відбулася десь у південній частині України. Дев'ятеро окупантів, налякані вибухом, що стався неподалік, вибігли з великого будинку та попрямували до іншої будівлі. Прикордонники, які стежили за тим, що відбувається за допомогою розвідувального безпілотника, запустили Warmate. Самого удару у відеозаписі не показали, натомість продемонстрували наслідки удару: масштабну пожежу та пробитий дах будинку.

"Майстерня робота — і мінус дев'ятеро окупантів, — зазначила пресслужба. — Разом із іншими підрозділами Сил оборони прикордонники знищують загарбників і завдають їм відчутних втрат, застосовуючи підрозділи аеророзвідки".

Warmate — це польський баражуючий боєприпас виробництва компанії WB Electronics, які вибухають під час зіткнення з об'єктами. Він отримав корпус літакового типу, електродвигун і оптичну систему для пошуку легкої бронетехніки, комплексів ППО, засобів радіоелектронної боротьби та розвідки з подальшим знищенням. Дрон досить легкий, його підготовка займає лише близько 10 хвилин.

Характеристики дрона Warmate:

Дальність польоту: 30 км;

Тривалість польоту: 70 хв;

Максимальна швидкість: 150 км/год;

Максимальна висота польоту: 500 м;

Максимальна злітна вага: 4 кг;

Боєголовка: до 800 гр;

Управління: автоматичне, можливе скасування удару оператором.

У вересні стало відомо, що у вересні уряд України закупив 40 ударних дронів Warmate для ЗСУ в межах проєкту "Армія дронів". Жителі України, які пожертвували свої гроші, змогли написати на них свої послання.

У грудні писали, як ЗСУ використовують польські дрони-камікадзе Warmate проти ЗС РФ. Вони не лише знищують ворожі цілі, а й виконують багато інших завдань.