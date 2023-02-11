Россия отключила мобильный Интернет в оккупированной части Луганской области, — ОВА

По словам Сергея Гайдая, оккупанты боятся, что украинские войска вычислят их местоположение по мобильной сети.

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11 февраля россияне отключили мобильный интернет на оккупированной части Луганской области. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Луганской областной военной администрации.

Оккупанты пытаются ограничить украинцам доступ к информации с помощью мобильного оператора "МКС". В некоторых населенных пунктах региона мобильный интернет пропал на прошлой неделе, а теперь его нет во всех оккупированных районах. При этом оператор сохранил ту же абонплату за пакет услуг.

"Осталось еще выдать населению кнопочные телефоны и вернуться на 20 лет назад", — возмутилась ОВА.

Как объяснил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, российские войска боятся утечки информации и таким образом пытаются помешать украинцам с помощью мобильной сети определять местоположение казарм, подразделений, госпиталей, складов с боекомплектами. Все это происходит на фоне усиления наступлений и прибытия большого количества резервов ВС РФ.

"Мобильная связь работает с перебоями. Люди в информационном вакууме", — добавил он в Telegam.

Луганская ОВА также сообщила, что россияне массово обыскивают украинских школьников и проверяют их смартфоны. Они ищут на устройствах контент, связанный с Украиной.

Читатели сообщили Фокусу, что мобильный Интернет на оккупированной части Луганской области не работает уже полгода — с лета 2022-го. При этом операторы все равно взымали плату за услугу.

[ + – ] Скриншот переписки с подписчиком Фокуса Фото: Фокус

10 февраля Сергей Гайдай заявил, что ВС РФ усилили обстрелы и стянули тяжелую технику к Кременной. По его данным, оккупанты решили прорываться из Луганской области в сторону города Лиман в Донецкой.

Ранее эксперты рассказали, поднимут ли операторы тарифы на мобильную связь и Интернет в 2023 году в Украине. Компаниям необходимо повышать цены, чтобы их хватало на улучшение покрытия и установки нового оборудования, но приходится учитывать и финансовые возможности потребителей.