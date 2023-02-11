Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал Российско-украинская война

Россия отключила мобильный Интернет в оккупированной части Луганской области, — ОВА

Телефон, мобильная связь
Фото: Flickr

По словам Сергея Гайдая, оккупанты боятся, что украинские войска вычислят их местоположение по мобильной сети.

Related video

11 февраля россияне отключили мобильный интернет на оккупированной части Луганской области. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Луганской областной военной администрации.

Оккупанты пытаются ограничить украинцам доступ к информации с помощью мобильного оператора "МКС". В некоторых населенных пунктах региона мобильный интернет пропал на прошлой неделе, а теперь его нет во всех оккупированных районах. При этом оператор сохранил ту же абонплату за пакет услуг.

"Осталось еще выдать населению кнопочные телефоны и вернуться на 20 лет назад", — возмутилась ОВА.

Как объяснил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, российские войска боятся утечки информации и таким образом пытаются помешать украинцам с помощью мобильной сети определять местоположение казарм, подразделений, госпиталей, складов с боекомплектами. Все это происходит на фоне усиления наступлений и прибытия большого количества резервов ВС РФ.

"Мобильная связь работает с перебоями. Люди в информационном вакууме", — добавил он в Telegam.

Луганская ОВА также сообщила, что россияне массово обыскивают украинских школьников и проверяют их смартфоны. Они ищут на устройствах контент, связанный с Украиной.

Читатели сообщили Фокусу, что мобильный Интернет на оккупированной части Луганской области не работает уже полгода — с лета 2022-го. При этом операторы все равно взымали плату за услугу.

Мобильный интернет Fullscreen
Скриншот переписки с подписчиком Фокуса
Фото: Фокус

10 февраля Сергей Гайдай заявил, что ВС РФ усилили обстрелы и стянули тяжелую технику к Кременной. По его данным, оккупанты решили прорываться из Луганской области в сторону города Лиман в Донецкой.

Ранее эксперты рассказали, поднимут ли операторы тарифы на мобильную связь и Интернет в 2023 году в Украине. Компаниям необходимо повышать цены, чтобы их хватало на улучшение покрытия и установки нового оборудования, но приходится учитывать и финансовые возможности потребителей.