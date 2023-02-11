Росія відключила мобільний інтернет в окупованій частині Луганської області, — ОВА

За словами Сергія Гайдая, окупанти бояться, що українські війська вирахують місце їх розташування за допомогою мобільної мережі.

Related video

11 лютого росіяни відключили мобільний інтернет на окупованій частині Луганської області. Про це повідомила у Telegram пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

Окупанти намагаються обмежити українцям доступ до інформації за допомогою мобільного оператора "МКС". У деяких населених пунктах регіону мобільний інтернет зник минулого тижня, а тепер його немає у всіх окупованих районах. Водночас оператор зберіг ту саму абонплату за пакет послуг.

"Залишилося ще видати населенню кнопкові телефони та повернутися на 20 років назад", — обурилася ОВА.

Як пояснив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, російські війська бояться витоку інформації і так намагаються перешкодити українцям за допомогою мобільної мережі визначати розташування казарм, підрозділів, госпіталів, складів з боєкомплектами. Все це відбувається на тлі посилення наступів та прибуття великої кількості резервів ЗС РФ.

"Мобільний зв'язок працює з перебоями. Люди в інформаційному вакуумі", — додав він у Telegam.

Луганська ОВА також повідомила, що росіяни масово обшукують українських школярів та перевіряють їх смартфони. Вони шукають на пристроях контент, пов'язаний з Україною.

Читачі повідомили Фокусу, що мобільний інтернет на окупованій частині Луганської області не працює вже пів року — з літа 2022-го. Водночас оператори все одно брали плату за послугу.

[ + – ] Скриншот листування з читачем Фокусу Фото: Фокус

10 лютого Сергій Гайдай заявив, що ЗС РФ посилили обстріл і стягнули важку техніку до Кремінної. За його даними, окупанти вирішили прориватися з Луганської області у бік міста Лиман у Донецькій.

Раніше експерти розповіли, чи оператори піднімуть тарифи на мобільний зв'язок та інтернет у 2023 році в Україні. Компаніям необхідно підвищувати ціни, щоб їх вистачало на покращення покриття та встановлення нового обладнання, але доводиться враховувати фінансові можливості споживачів.