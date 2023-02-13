Система "Окулус": в РФ заработал сервис по поиску запрещенного контента в Интернете

Система работает как классификатор, анализирующий содержимое видео и изображений на предмет экстремизма, популяризации наркотиков и пропаганды ЛГБД.

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Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента в интернете — "Окулус". Некий представитель российского Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) рассказал изданию "Ведомости" о том, что система уже "выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме: выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах.

По словам чиновника, в декабре 2022 система была протестирована, а в январе этого года началась интеграция системы с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора. Он также пояснил, что главная задача "Окулуса" состоит в том, чтобы выявлять изображения и видеоматериалы, в которых содержаться нарушения норм российского законодательства. В частности речь идет об экстремистской тематике, призывах к незаконным массовым мероприятиям, суициде, популяризация наркотиков, пропаганда ЛГБТ и другое.

"Система распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах. "Окулус" автоматически обнаруживает такие правонарушения", — пояснил чиновник.

Как работает "Окулус"

Гендиректор компании "Социальная лаборатория" Наталия Тылевич рассказала, что система "Окулус" предполагает выполнение задач по классификации изображений и видеороликов по заданным требованиям, которые включают в себя основные критерии запрещенного контента.

Система работает как классификатор с уже заданным набором источников информации, который различает, какой контент содержит противозаконную тематику, а какой нет. Иными словами, задача системы — анализировать изображения и видео, собранные сайтами, пабликами и профилями в соцсетях на предмет соблюдения требований законодательства. При этом Тылевич утверждает, что система занимается не сбором данных, а классифицирует их.

Отмечается, что до внедрения системы специалисты Роскомнадзора обрабатывали данные вручную. В среднем на обработку 100 видео и изображений уходил один день. Теперь же "Окулус" позволит анализировать более 200 000 изображений в сутки, то есть одна картинка будет обработана за три секунды.

По информации чиновников ГРЧЦ, общая стоимость комплекса решений по выявлению незаконного контента оценивается в 1,5 млрд рублей (750 млн гривен).

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