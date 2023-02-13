Система "Окулус": в РФ запрацював сервіс з пошуку забороненого контенту в Інтернеті

Система працює як класифікатор, що аналізує вміст відео та зображень на предмет екстремізму, популяризації наркотиків та пропаганди ЛГБТ.

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Роскомнагляд запустив систему автоматичного пошуку забороненого контенту в інтернеті — "Окулус". Якийсь представник російського Головного радіочастотного центру (ГРЧЦ) розповів виданню "Ведомости" про те, що система вже "виконує покладені на неї завдання в повному обсязі: виявляє порушення законодавства у зображеннях та відеоматеріалах".

За словами чиновника, у грудні 2022 року систему було протестовано, а в січні цього року почалася інтеграція системи з іншими інструментами моніторингу Роскомнагляду. Він також пояснив, що головне завдання "Окулуса" полягає в тому, щоб виявляти зображення та відеоматеріали, які містять порушення норм російського законодавства. Зокрема йдеться про екстремістську тематику, заклики до незаконних масових заходів, суїцид, популяризацію наркотиків, пропаганду ЛГБТ та інше.

"Система розпізнає зображення та символи, протиправні сцени та дії, аналізує текст у фото- та відеоматеріалах. "Окулус" автоматично виявляє такі правопорушення", — пояснив чиновник.

Як працює "Окулус"

Гендиректорка компанії "Соціальна лабораторія" Наталія Тилевич розповіла, що система "Окулус" передбачає виконання завдань із класифікації зображень та відеороликів за заданими вимогами, які включають основні критерії забороненого контенту.

Система працює як класифікатор із вже заданим набором джерел інформації, що розрізняє, який контент містить протизаконну тематику, а який ні. Іншими словами, завдання системи — аналізувати зображення та відео, зібрані сайтами, пабліками та профілями в соцмережах щодо дотримання вимог законодавства. При цьому Тилевич стверджує, що система займається не збиранням даних, а класифікує їх.

Наголошується, що до впровадження системи фахівці Роскомнагляду обробляли дані вручну. У середньому на обробку 100 відео та зображень витрачався один день. Тепер "Окулус" дозволить аналізувати понад 200 000 зображень на добу, тобто одна картинка буде оброблена за три секунди.

За інформацією чиновників ГРЧЦ, загальна вартість комплексу рішень щодо виявлення незаконного контенту оцінюється в 1,5 млрд. рублів (750 млн. гривень).

Раніше повідомлялося, що російські власники китайських смартфонів зіштовхнулися із неприємністю. Компанія OPPO перетворила смартфони росіян на "цеглу", оскільки заблокувала можливість дзвонити з деяких моделей OnePlus (зокрема OnePlus 11), які були придбані саме в Китаї, але активовані за межами країни.