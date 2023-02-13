Маленькие дроны — самое опасное оружие против врага. Военные раскрыли причины

Небольшие дроны-камикадзе можно запустить откуда угодно, благодаря системе Air Launched Effects, — как с земли, так и с воздуха.

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Армия США недавно провела ряд испытаний, в которых были задействованы беспилотники, запускаемые при помощи катапульты прямо в воздухе или же с земли. Тесты прошли в рамках программы Project Convergence, передает издание defensenews.com.

В ходе мероприятий Project Convergence 22 небольшие БПЛА запускались военными "откуда угодно". По словам генерал-майора Вальтера Рюгена, директора межфункциональной группы Future Vertical Lift, устройства стартовали не только с земли, но и с борта боевого самолета.

Это стало возможным благодаря системе Air Launched Effects (ALE), предназначенной для обеспечения запуска беспилотников небольших размеров с бортов крупных самолетов. При чем запуск может осуществлять оператор, или же он может происходить автоматически. "Дроны системы ALE предназначены для обнаружения, подрыва, обмана или уничтожения объектов, техники , живой силы противника и считаются критически важной частью воздушного флота. Однако они могут пригодиться и пехоте", — пишет издание.

Данная технология запуска пока что считается экспериментальной. Как сказал Рюген журналистам СМИ C4ISRNET, "модульная пусковая установка (MEL), которую можно легко транспортировать на разных боевых машинах" помогла бы сделать дроны-камикадзе еще более эффективным оружием, так как солдаты получили бы возможность запускать барражирующие боеприпасы в любых условиях, из любой локации. Подобные системы относительно дешевы (по военным стандартам) и еще их плюс в том, что их легко доставить в любую точку, даже самую горячую.

[ + – ] Дроны Eaglet и БПЛА Gray Eagle в небе - визуализация Фото: General Atomics

Армия США на данный момент рассматривает варианты как больших, так и малых пусковых установок для поддержки различных задач на поле боя, таких как разведка, наблюдение, рекогносцировка и наведение на цель. Согласно сообщению Defense News, в 2020 году было заключено 10 контрактов на общую сумму $29,75 млн на разработку технологий в области ALE.

"Сегодня США сосредоточились на потенциальных крупномасштабных конфликтах с Китаем и Россией. Две мировые державы создали инфраструктуры, блокирующие их территории, в попытке противостоять тактике США по сдерживанию темпов милитаризации обеих стран", — пишут журналисты.

Рюген заявил, что пусковые системы для маленьких дронов-камикадзе способны обеспечить большую дальность полета и безопасность для солдат, запускающих БПЛА. По словам генерал-майора, способность маленьких беспилотников преодолевать оборону такая же, как у с ракеты Hellfire.

"Когда у нас была ракета Hellfire, 8 км, которые она могла преодолеть, чтобы достичь цели, были для нас важны. Наши цели располагались на расстоянии примерно в 5,7 км, а ракета летела на 8 км, — мы побеждали", — сказал Рюген. "Теперь наши цели находятся намного дальше".

Медиа C4ISRNET передает, что генерал-майор Рюген в целом доволен испытаниями в рамках Project Convergence 22, где также тестировались датчики для сбора и передачи информации в режиме реального времени.

"Мы запусками беспилотники с наземных и воздушных транспортных средств", — прокомментировал военный. "И земля, и воздух сработали согласованно. Я очень доволен сотрудничеством наших ученых, инженеров и военных".

В январе компания General Atomics Aeronautical Systems объявила о том, что мини-дрон Eaglet ("Орленок") был запущен при помощи установки ALE. Президент General Atomics Дэвид Александр в своем заявлении назвал приобретение Eaglet "важной вехой" как для компании, так и для армии.

[ + – ] Обзор дрона Eaglet

"Eaglet задуман как недорогой и живучий БПЛА с возможностью запуска с БПЛА Gray Eagle, вертолета или наземной техники", — сказал Александр. "Это обеспечивает расширенный радиус действия датчиков, повышенную летальность и надежное прикрытие для пилотируемых самолетов".

Учения в рамках Project Convergence, возглавляемые армейским командованием, намечены на весну 2024 года.

Ранее мы сообщали о том, что военные США успешно протестировали дрон "Орленок". Большой беспилотник, с которого его запускали, Grey Eagle, способен преодолеть расстояние в несколько тысяч километров, прежде чем "Орленок" будет запущен с его борта.

Также информировали о том, что в РФ продемонстрировали якобы боевой дрон собтвенной разработки, но на поверку это оказался китайский БПЛА, который находится в свободной продаже.