Маленькі дрони — найнебезпечніша зброя проти ворога. Військові розкрили причини

Невеликі дрони-камікадзе можна запустити звідки завгодно завдяки системі Air Launched Effects, як із землі, так і з повітря.

Related video

Армія США нещодавно провела низку випробувань, в яких були задіяні безпілотники, що запускалися за допомогою катапульти прямо в повітрі або з землі. Тести пройшли в межах програми Project Convergence, повідомляє видання defensenews.com.

У ході заходів Project Convergence 22 невеликі БПЛА запускалися військовими "звідки завгодно". За словами генерал-майора Вальтера Рюгена, директора міжфункціональної групи Future Vertical Lift, пристрої стартували не лише із землі, а й із борту бойового літака.

Це стало можливим завдяки системі Air Launched Effects (ALE), що призначена для забезпечення запуску безпілотників невеликих розмірів з бортів великих літаків. При чому запуск може здійснювати оператор, або він може відбуватися автоматично. "Дрони системи ALE призначені для виявлення, підриву, обману або знищення об'єктів, техніки, живої сили противника і вважаються критично важливою частиною повітряного флоту. Однак вони можуть стати у нагоді і піхоті", — пише видання.

Ця технологія запуску поки що вважається експериментальною. Як сказав Рюген журналістам ЗМІ C4ISRNET, "модульна пускова установка (MEL), яку можна легко транспортувати на різних бойових машинах" допомогла б зробити дрони-камікадзе ще ефективнішою зброєю, оскільки солдати отримали б можливість запускати баражуючі боєприпаси в будь-яких умовах, з будь-якої локації. Подібні системи відносно дешеві (за військовими стандартами) та ще їх плюс у тому, що їх легко доставити в будь-яку точку, навіть найгарячішу.

[ + – ] Дрони Eaglet та БПЛА Gray Eagle у небі — візуалізація Фото: General Atomics

Армія США наразі розглядає варіанти як великих, так і малих пускових установок для підтримки різних завдань на полі бою, як-от розвідка, спостереження, рекогностування і наведення на ціль. Згідно з повідомленням Defense News, 2020 року було укладено 10 контрактів на загальну суму $29,75 млн на розроблення технологій у сфері ALE.

"Сьогодні США зосередилися на потенційних великомасштабних конфліктах із Китаєм і Росією. Дві світові держави створили інфраструктури, що блокують їхні території, у спробі протистояти тактиці США щодо стримування темпів мілітаризації обох країн", — пишуть журналісти.

Рюген заявив, що пускові системи для маленьких дронів-камікадзе здатні забезпечити більшу дальність польоту та безпеку для солдатів, які запускають БПЛА. За словами генерал-майора, здатність маленьких безпілотників долати оборону така ж, як у ракети Hellfire.

"Коли у нас була ракета Hellfire, 8 км, які вона могла подолати, щоб досягти мети, були для нас важливими. Наші цілі розташовувалися на відстані приблизно 5,7 км, а ракета летіла на 8 км, — ми перемагали. — сказав Рюген. — Тепер наші цілі знаходяться набагато далі".

Медіа C4ISRNET передає, що генерал-майор Рюген загалом задоволений випробуваннями в межах Project Convergence 22, де також тестувалися датчики для збору та передачі інформації в режимі реального часу.

"Ми запускали безпілотники з наземних та повітряних транспортних засобів, — прокоментував військовий. — І земля, і повітря спрацювали узгоджено. Я дуже задоволений співпрацею наших вчених, інженерів та військових".

У січні компанія General Atomics Aeronautical Systems оголосила про те, що мінідрон Eaglet ("Орлятко") був запущений за допомогою установки ALE. Президент General Atomics Девід Олександр у своїй заяві назвав придбання Eaglet "важливою подією" як для компанії, так і для армії.

[ + – ] Огляд дрону Eaglet

"Eaglet задуманий як недорогий та живучий БПЛА з можливістю запуску із БПЛА Gray Eagle, вертольота чи наземної техніки, — сказав Олександр. — Це забезпечує розширений радіус дії датчиків, підвищену летальність та надійне прикриття для пілотованих літаків".

Навчання у межах Project Convergence, очолювані армійським командуванням, намічені на весну 2024 року.

Раніше ми повідомляли про те, що військові США успішно протестували дрон "Орлятко". Великий безпілотник, з якого його запускали, Grey Eagle, здатний подолати відстань у кілька тисяч кілометрів, перш ніж "Орлятко" буде запущено з його борту.

Також інформували про те, що в РФ продемонстрували нібито бойовий дрон власної розробки, але насправді це виявився китайський БПЛА, який знаходиться у вільному продажу.