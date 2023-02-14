Без света, но с Интернетом: с каким пауэрбанком Wi-Fi роутер продержится несколько суток

Эксперты провели испытания популярных моделей пауэрбанков и выяснили, какой из них лучше всего подходит для питания роутера в условиях веерных отключений электричества.

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Украинцы – поистине несокрушимы и такие мелочи, как блэкаут из-за обстрелов российских оккупантов, не способны сломить нашу нацию. Мы тут же находим выход из любой сложной ситуации, в частности давно и успешно решили вопрос с автономным освещением в наших домах, в частности, с обеспечением питания для роутеров благодаря пауэрбанкам.

Конечно, лайфхак сработает только при условии, что ваш интернет-провайдер поддерживает технологию GPON, то есть ему не нужно питание по всей линии подключения, а достаточного наличия электропитания технической площадки провайдера, и конкретно у вас в роутере. В другом случае отключенный дом по соседству, через который проходит сеть провайдера, не позволит вам пользоваться Интернетом даже если у вас есть электричество.

Испытания самых лучших пауэрбанков, способных подпитать ваш роутер в течение многих часов, а то и дней, провели эксперты портала Dev.ua, а мы знакомим вас с итогами этого теста.

Что требуется для автономного питания роутера

Во время веерных отключений базовые станции мобильных операторов работают нестабильно, и на них возрастает нагрузка желающих посидеть в Сети, поэтому куда удобнее использовать привычный Wi-Fi роутер. Для этого потребуется повербанк и специальный шнур-переходник, который можно приобрести как в Украине, так и заказать на Алиэкспресс, например. Ищите в Интернете по запросу "USB DC 5V to DC 12V".

[ + – ] Такой кабель поддерживает питание роутера от 9 до 12 вольт через пауэрбанк Фото: Aliexpress

Шнур с одной стороны оснащен USB-разъемом с встроенным чипом, повышающим напряжение пауэрбанка с 5 вольт до необходимых роутеру 9 или 12 вольт (в зависимости от положения переключателя и потребляемой мощности роутера). На другой стороне расположен стандартный разъем как на кабеле питания роутера. Если вы не уверены в размере разъема, то лучше брать шнур сразу с двумя разъемами, они есть в продаже.

Стоимость такого кабеля на китайских торговых площадках варьируется в пределах 150 грн (есть и дешевле без переключателя, но такие кабели могут быстро выйти из строя), а украинские интернет-магазины перепродают их дороже. Но если вам важна скорость доставки, то придется переплатить.

Какой пауэрбанк продержится дольше

Сразу скажем, даже с простейшим и дешевым пауэрбанком (один "элемент 18650" внутри) роутер способен проработать пару часов. Но более вместительные модели порадуют вас автономностью на протяжении многих часов и даже суток.

Эксперты Dev.ua взяли для теста целую россыпь аккумуляторов: от "беспородной" модели на 4 000 мАч до именитого Baseus 65W/30 000 мАч. По итогам тестирования повербанки Baseus 10 000 мАч и Xiaomi на 10 000 мАч смогли продержаться на полном заряде от 7 до 10 часов кряду. Безымянный китайский на 4 000 мАч за один час потерял аж 75% заряда, что является очень плохим результатом, однако мы не знаем, какого качества в нем был установлен элемент и сколько раз до этого он использовался. В нашем личном случае "однобаночный" самодельный пауэрбанк (с одним аккумулятором 18650) проработал все 3 часа стандартного веерного отключения. Но лучше, конечно, подстраховаться.

[ + – ] Результаты теста автономной работы роутера от пауэрбанков от экспертов Dev.ua Фото: Dev.ua

По заверениям экспертов, пауэрбанки на 20 000 и 30 000 мАч лучше всего справились с задачей и потеряли всего от 1% до 4% своего заряда, т.е. при их использовании пользователь может рассчитывать на 10 до24 часов работы в блэкаут.

Все вышеперечисленные тесты проводились с роутером, который потребляет 12 вольт. В случае с менее "прожорливыми" роутерами, на 9 вольт, заряда пауэрбанков хватит на дольше.

Главное не забыть проверить, нажали ли вы кнопку питания на пауэрбанке, если она есть, а то многие пользователи жалуются, что у них "что-то не работает" при том, что многие устройства оснащены функцией перехода в сон для экономии энергии и требуют активации питания через нажатие кнопки.

В итоге, эксперты сделали вывод, что оптимальным выбором для подпитки роутера при веерных отключениях будет использование пауэрбанка от 10 000 мАч до 20 000 мАч. Таких "банок" хватит минимум на сутки, а если взять что-то монструозное, типа Baseus 65W/30 000 мАч, то вы на несколько дней вообще забудете, что ваш Wi-Fi подпитывается через пауэрбанк.

Ранее Фокус рассказывал, как сделать пауэрбанк своими руками из старых аккумуляторов 18650.