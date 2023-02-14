Без світла, але з інтернетом: з яким павербанком Wi-Fi роутер протримається кілька діб

Експерти провели випробування популярних моделей павербанків і з'ясували, який з них найкраще підходить для живлення роутера в умовах віялових відключень електрики.

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Українці — справді незламні й такі дрібниці, як блекаут через обстріли російських окупантів, не здатні зламати нашу націю. Ми одразу знаходимо вихід із будь-якої складної ситуації, зокрема давно й успішно вирішили питання з автономним освітленням у наших будинках, зокрема, із забезпеченням живлення для роутерів завдяки павербанкам.

Звичайно, лайфхак спрацює тільки за умови, що ваш інтернет-провайдер підтримує технологію GPON, тобто йому не потрібне живлення по всій лінії підключення, а достатньо наявності електроживлення технічного майданчика провайдера, і саме у вас у роутері. В іншому випадку відключений будинок по сусідству, через який проходить мережа провайдера, не дозволить вам користуватися інтернетом, навіть якщо у вас є електрика.

Випробування найкращих павербанків, здатних підживити ваш роутер протягом багатьох годин, а то й днів, провели експерти порталу Dev.ua, а ми знайомимо вас із підсумками цього тесту.

Що потрібно для автономного живлення роутера

Під час віялових відключень базові станції мобільних операторів працюють нестабільно, і на них росте навантаження охочих посидіти в мережі, тому зручніше використовувати звичний Wi-Fi роутер. Для цього буде потрібен павербанк і спеціальний шнур-перехідник, який можна придбати як в Україні, так і замовити на Аліекспрес, наприклад. Шукайте в інтернеті за запитом "USB DC 5V to DC 12V".

[ + – ] Такий кабель підтримує живлення роутера від 9 до 12 вольт через павербанк Фото: Aliexpress

Шнур з одного боку оснащений USB-роз'ємом із вбудованим чіпом, що підвищує напругу павербанка з 5 вольт до необхідних роутеру 9 або 12 вольт (залежно від положення перемикача та споживаної потужності роутера). З іншого боку розташований стандартний роз'єм як у кабелі живлення роутера. Якщо ви не впевнені в розмірі роз'єму, краще брати шнур відразу з двома роз'ємами, вони є у продажу.

Вартість такого кабелю на китайських торгових майданчиках варіюється в межах 150 грн (є і дешевше без перемикача, але такі кабелі можуть швидко вийти з ладу), а українські інтернет-магазини перепродують їх дорожче. Але якщо вам важлива швидкість доставки, доведеться переплатити.

Який павербанк протримається довше

Одразу скажемо, навіть із найпростішим і дешевим павербанком (один "елемент 18650" усередині) роутер здатний опрацювати кілька годин. Але більш місткі моделі порадують вас автономністю протягом багатьох годин і навіть доби.

Експерти Dev.ua взяли для тесту цілий розсип акумуляторів: від "безпородної" моделі на 4 000 мАгод до іменитого Baseus 65W/30 000 мАгод. За підсумками тестування павербанки Baseus 10 000 мАгод та Xiaomi на 10 000 мАгод змогли протриматися на повному заряді від 7 до 10 годин поспіль. Безіменна китайська на 4 000 мАгод за одну годину втратила аж 75% заряду, що є дуже поганим результатом, проте ми не знаємо, якої якості в ньому було встановлено елемент і скільки разів до цього він використовувався. У нашому особистому випадку "однобанковий" саморобний павербанк (з одним акумулятором 18650) пропрацював усі 3 години стандартного віялового відключення. Але краще, звісно, підстрахуватися.

[ + – ] Результати тесту автономної роботи роутера від павербанків від експертів Dev.ua Фото: Dev.ua

Як запевняють експерти, павербанки на 20 000 і 30 000 мАгод найкраще впоралися із завданням і втратили всього від 1% до 4% свого заряду, тобто, під час їх використання користувач може розраховувати на 10 до 24 годин роботи в блекаут.

Всі перераховані вище тести проводилися з роутером, який споживає 12 вольт. У разі менш "ненажерливих" роутерів, на 9 вольт, заряду павербанків вистачить на довше.

Головне не забути перевірити, чи натиснули ви кнопку живлення на павербанку, якщо вона є, а то багато користувачів скаржаться, що в них "щось не працює" при тому, що багато пристроїв оснащені функцією переходу в сон для економії енергії та вимагають активації живлення через натискання кнопки.

Унаслідок експерти зробили висновок, що оптимальним вибором для підживлення роутера під час віялових відключень буде використання павербанка від 10 000 мАгод до 20 000 мАгод. Таких "банок" вистачить мінімум на добу, а якщо взяти щось монструозне типу Baseus 65W/30 000 мАгод, то ви на кілька днів взагалі забудете, що ваш Wi-Fi підживлюється через павербанк.

Раніше Фокус розповідав, як зробити павербанк своїми руками зі старих акумуляторів 18650.