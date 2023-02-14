Гаджеты из серии "аналогов нет" в России будут стоить дороже западных: в чем причина

Российские разработчики пытаются перейти на китайские технологии, но не уверены в их качестве.

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Стоимость ноутбуков, серверов, систем хранения данных и других устройств, собираемых в России, может значительно подорожать, пишет "Коммерсант".

Причина в том, что собираются они на оборудовании из "недружественных стран", а его стоимость уже поднялась на 40% - 50%, по итогам прошедшего года. Участники рынка говорят, что это обязательно отразится на конечной стоимости всех устройств российского производства.

Все российские предприятия, занимающиеся выпуском электроники, зависят на западных технологий и используют в производстве оборудование таких мировых брендов, как ASM, REHM, Omron. На некоторых производствах доля такого оборудования достигает 90%.

На западном оборудовании в России собирается вся электроника: от мощных серверов до бытовых счетчиков электроэнергии. Все это, по словам участникам рынка, значительно подорожает в ближайшее время, ведь мало того, что из-за санкций россиянам трудно обзавестись новым оборудованием или запчастями для него, но страны-союзницы Украины еще и подняли цены на это оборудование почти вполовину.

Эксперты говорят, что российский высокотехнологичный бизнес активно присматривается к вариантам оборудования из Китая, но не доверяют ему, потому что качество не дотягивает до европейского, американского или японского.

Тем не менее, российским производителям электроники рано или поздно придется перейти на китайские аналоги и просить субсидии у государства, потому что в ином случае они не смогут составить конкуренцию "параллельному импорту" собранной в Китае электроники, и российским предприятиям придется тяжело.

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