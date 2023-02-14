Гаджети із серії "аналогів немає" в Росії коштуватимуть дорожче за західні: у чому причина

Російські розробники намагаються перейти на китайські технології, але не впевнені у їхній якості.

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Вартість ноутбуків, серверів, систем зберігання даних та інших пристроїв, які збираються в Росії, може значно подорожчати, пише "Комерсант".

Причина в тому, що вони збираються на устаткуванні з "недружніх країн", а його вартість вже піднялася на 40% — 50%, за підсумками минулого року. Учасники ринку кажуть, що це обов'язково вплине на кінцеву вартість усіх пристроїв російського виробництва.

Всі російські підприємства, що займаються випуском електроніки, залежать від західних технологій і використовують у виробництві обладнання таких світових брендів, як ASM, REHM, Omron. На деяких виробництвах частка такого обладнання сягає 90%.

На західному обладнанні в Росії збирається вся електроніка: від потужних серверів до побутових лічильників електроенергії. Усе це, за словами учасників ринку, значно здорожчає найближчим часом, адже мало того, що через санкції росіянам важко придбати нове обладнання або запчастини до нього, та країни-союзниці України ще й підняли ціни на це устаткування майже в половину.

Експерти кажуть, що російський високотехнологічний бізнес активно придивляється до варіантів устаткування з Китаю, але не довіряють йому, бо якість не дотягує до європейського, американського чи японського.

Проте російським виробникам електроніки рано чи пізно доведеться перейти на китайські аналоги і просити субсидії в держави тому, що в іншому разі вони не зможуть скласти конкуренцію "паралельному імпорту" зібраної в Китаї електроніки, і російським підприємствам буде важко.

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