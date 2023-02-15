Российские хакеры атаковали Lufthansa в отместку за поставки оружия из Германии в Украину

В результате сбоя систем регистрации и посадки многие рейсы компании были задержаны в Мюнхене и во Франкфурте.

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Российская хакерская группировка Killnet заявила, что сбой в работе авиакомпании Lufthansa, который произошел утром 15 февраля, случился из-за их атаки на IT-систему компании. Издание Bild сообщает, что в результате сбоя в Германии многие внутренние рейсы отменили.

Сообщается, что нарушения коснулись систем регистрации и посадки, а также транспортировки багажа. В Lufthansa не могут передавать данные, из-за чего был нарушен план полетов.

Пока неизвестно, насколько масштабным является сбой, но сообщается, что самолеты были задержаны в Мюнхене и в аэропорту Франкфурта. В других аэропортах страны ситуация лучше. В Lufthansa опровергли информацию о том, что якобы все рейсы компании были отменены и пассажиров попросили перейти на поезда Deutsche Bahn.

Российская хакерская группировка заявила, что в результате именно ее атаки самолеты компании не могут взлететь по всему миру. Хакеры утверждают, что они подвергли атаке компанию из-за того, что Германия поставляет оружие украинским военным.

В Killnet говорят, три миллиона запросов в секунду направлялось в корпоративную сеть. Цель — отомстить за военную помощь со стороны правительства ФРГ. Хакеры обещают: дальше — больше, ведь теперь они якобы могут парализовать логистику любого аэропорта мира.

"Мы убили корпсеть сотрудников Lufthansa с помощью 3 млн запросов в секунду жирненьких пакетов данных. Это были опыты над крысами, которые прошли успешно. Теперь мы знаем, как остановить любую навигацию и техническое оснащение любого аэропорта мира. Кто еще хочет поставить оружие в Украину?", — заявили в Killnet пропагандистскому изданию RT.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 января российские хакеры группы Killnet 30 января совершили DDoS-атаки на сайты медицинских учреждений Нидерландов и других европейских стран. Злоумышленники заявили, что они атакуют медицинские учреждения тех стран, который предоставляют вооружение Украине.

Кроме того, в октябре прошлого года российские хакеры из группировки Killnet устроили DDoS-атаки на крупнейшие аэропорты США.