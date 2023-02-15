Російські хакери атакували Lufthansa в помсту за постачання зброї з Німеччини в Україну

Унаслідок збою систем реєстрації та посадки багато рейсів компанії було затримано в Мюнхені та у Франкфурті.

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Російське хакерське угруповання Killnet заявило, що збій у роботі авіакомпанії Lufthansa, який стався вранці 15 лютого, стався через їхню атаку на IT-систему компанії. Видання Bild повідомляє, що внаслідок збою в Німеччині багато внутрішніх рейсів скасували.

Повідомляється, що порушення торкнулися систем реєстрації та посадки, а також транспортування багажу. У Lufthansa не можуть передавати дані, через що було порушено план польотів.

Наразі невідомо, наскільки масштабним є збій, але повідомляється, що літаки були затримані у Мюнхені та в аеропорту Франкфурта. В інших аеропортах країни ситуація краща. У Lufthansa спростували інформацію про те, що нібито всі рейси компанії було скасовано і пасажирів попросили перейти на потяги Deutsche Bahn.

Російське хакерське угруповання заявило, що внаслідок саме її атаки літаки компанії не можуть злетіти по всьому світу. Хакери стверджують, що вони атакували компанію через те, що Німеччина постачає зброю українським військовим.

У Killnet кажуть, три мільйони запитів на секунду прямували до корпоративної мережі. Мета — помститися за військову допомогу з боку уряду ФРН. Хакери обіцяють: далі більше, адже тепер вони нібито можуть паралізувати логістику будь-якого аеропорту світу.

"Ми вбили корпмережу співробітників Lufthansa за допомогою 3 млн запитів на секунду жирненьких пакетів даних. Це були досліди над щурами, які пройшли успішно. Тепер ми знаємо, як зупинити будь-яку навігацію і технічне оснащення будь-якого аеропорту світу. Хто ще хоче поставити зброю в Україну?" — заявили в Killnet пропагандистському виданню RT.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 січня російські хакери групи Killnet здійснили DDoS-атаки на сайти медичних установ Нідерландів та інших європейських країн. Зловмисники заявили, що вони атакують медичні установи тих країн, які надають озброєння Україні.

Крім того, у жовтні минулого року російські хакери з угруповання Killnet влаштували DDoS-атаки на найбільші аеропорти США.