В Google назвали три основных цели российских ИПСО: Украина, ЕС, Россия
Российская власть использует злоумышленников, которые агрессивными усилиями пытаются добиться решающее преимущество в военное время в киберпространстве.
Кремль использует весь спектр информационной войны против Украины и стран Европейского союза, а также работает внутри страны. Для этих целей российская власть использует поддерживаемые государством СМИ, анонимные платформы и ботофермы. Об этом говориться в аналитическом отчете компании Google.
Группа анализа угроз Google (TAG) сообщила, что российская власть преследует три основных цели, проводя информационные спецоперации.
- Подорвать украинское правительство,
- Сломить международную поддержку Украины,
- Увеличить поддержку войны россиянами.
Кремль использует злоумышленников, которые агрессивными усилиями пытаются добиться решающее преимущество в военное время в киберпространстве.
Россия платила хакерам за проведение атак на Украину еще за год до начала вторжения. После начала войны российские хакеры увеличили атаки на Украину на 250% по сравнению с 2020 годом. За этот же период хакасские атаки стран НАТО увеличились на 300%.
Всплески активности российских киберпреступников наблюдались в связи с ключевыми событиями — наращивание войск, мобилизация в России и вторжение в Украину.
Хакеры, которых поддерживает российское правительство, в 2022 году активно атаковали украинские объекты. В частности, российских хакеров прежде всего интересуют украинские правительственные и военные организации, а также объекты критической инфраструктуры, коммунальные предприятия, СМИ и информационное пространство.
"С высокой уверенностью оцениваем, что поддерживаемые российским правительством злоумышленники будут продолжать проводить кибератаки против Украины и партнеров по НАТО для достижения стратегических целей России", — сказали представители гугл.
Напомним, ранее сообщалось, что российская хакерская группировка Killnet заявила, что сбой в работе авиакомпании Lufthansa, который произошел утром 15 февраля, случился из-за их атаки на IT-систему компании
Кроме того, издание Politico сообщало, что тесно связанная с правительством России хакерская группировка пыталась обрушить газовую инфраструктуру США в первые дни нападения РФ на Украину.