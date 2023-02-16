В Google назвали три основных цели российских ИПСО: Украина, ЕС, Россия

Российская власть использует злоумышленников, которые агрессивными усилиями пытаются добиться решающее преимущество в военное время в киберпространстве.

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Кремль использует весь спектр информационной войны против Украины и стран Европейского союза, а также работает внутри страны. Для этих целей российская власть использует поддерживаемые государством СМИ, анонимные платформы и ботофермы. Об этом говориться в аналитическом отчете компании Google.

Группа анализа угроз Google (TAG) сообщила, что российская власть преследует три основных цели, проводя информационные спецоперации.

Подорвать украинское правительство,

Сломить международную поддержку Украины,

Увеличить поддержку войны россиянами.

Кремль использует злоумышленников, которые агрессивными усилиями пытаются добиться решающее преимущество в военное время в киберпространстве.

Россия платила хакерам за проведение атак на Украину еще за год до начала вторжения. После начала войны российские хакеры увеличили атаки на Украину на 250% по сравнению с 2020 годом. За этот же период хакасские атаки стран НАТО увеличились на 300%.

Всплески активности российских киберпреступников наблюдались в связи с ключевыми событиями — наращивание войск, мобилизация в России и вторжение в Украину.

Хакеры, которых поддерживает российское правительство, в 2022 году активно атаковали украинские объекты. В частности, российских хакеров прежде всего интересуют украинские правительственные и военные организации, а также объекты критической инфраструктуры, коммунальные предприятия, СМИ и информационное пространство.

"С высокой уверенностью оцениваем, что поддерживаемые российским правительством злоумышленники будут продолжать проводить кибератаки против Украины и партнеров по НАТО для достижения стратегических целей России", — сказали представители гугл.

Напомним, ранее сообщалось, что российская хакерская группировка Killnet заявила, что сбой в работе авиакомпании Lufthansa, который произошел утром 15 февраля, случился из-за их атаки на IT-систему компании

Кроме того, издание Politico сообщало, что тесно связанная с правительством России хакерская группировка пыталась обрушить газовую инфраструктуру США в первые дни нападения РФ на Украину.