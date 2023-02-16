У Google назвали три основні цілі російських ІПСО: Україна, ЄС, Росія

Російська влада використовує зловмисників, які агресивними зусиллями намагаються досягти вирішальної переваги у воєнний час у кіберпросторі.

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Кремль використовує весь спектр інформаційної війни проти України та країн Європейського Союзу, а також працює усередині країни. Для цього російська влада використовує підтримувані державою ЗМІ, анонімні платформи і ботоферми. Про це йдеться в аналітичному звіті компанії Google.

Група аналізу загроз Google (TAG) повідомила, що російська влада має три основні цілі, проводячи інформаційні спецоперації.

Підірвати український уряд,

зламати міжнародну підтримку України,

збільшити підтримку війни росіянами.

Кремль використовує зловмисників, які агресивними зусиллями намагаються досягти вирішальної переваги у воєнний час у кіберпросторі.

Росія сплачувала хакерам за проведення атак на Україну ще за рік до початку вторгнення. Після початку війни російські хакери збільшили атаки на Україну на 250% порівняно з 2020 роком. За цей період хакерські атаки країн НАТО збільшилися на 300%.

Сплески активності російських кіберзлочинців спостерігалися через ключові події — нарощування військ, мобілізація в Росії та вторгнення в Україну.

Хакери, яких підтримує російський уряд, 2022 року активно атакували українські об'єкти. Зокрема, російських хакерів насамперед цікавлять українські урядові та військові організації, а також об'єкти критичної інфраструктури, комунальні підприємства, ЗМІ та інформаційний простір.

"З високою впевненістю оцінюємо, що зловмисники, яких підтримує російський уряд, продовжуватимуть проводити кібератаки проти України і партнерів з НАТО для досягнення стратегічних цілей Росії", — сказали представники Гугл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російське хакерське угруповання Killnet заявило, що збій у роботі авіакомпанії Lufthansa, який стався вранці 15 лютого, стався через їхню атаку на IT-систему компанії.

Крім того, видання Politico повідомляло, що тісно пов'язане з урядом Росії хакерське угруповання намагалося обрушити газову інфраструктуру США в перші дні нападу РФ на Україну.