У Google назвали три основні цілі російських ІПСО: Україна, ЄС, Росія
Російська влада використовує зловмисників, які агресивними зусиллями намагаються досягти вирішальної переваги у воєнний час у кіберпросторі.
Кремль використовує весь спектр інформаційної війни проти України та країн Європейського Союзу, а також працює усередині країни. Для цього російська влада використовує підтримувані державою ЗМІ, анонімні платформи і ботоферми. Про це йдеться в аналітичному звіті компанії Google.
Група аналізу загроз Google (TAG) повідомила, що російська влада має три основні цілі, проводячи інформаційні спецоперації.
- Підірвати український уряд,
- зламати міжнародну підтримку України,
- збільшити підтримку війни росіянами.
Кремль використовує зловмисників, які агресивними зусиллями намагаються досягти вирішальної переваги у воєнний час у кіберпросторі.
Росія сплачувала хакерам за проведення атак на Україну ще за рік до початку вторгнення. Після початку війни російські хакери збільшили атаки на Україну на 250% порівняно з 2020 роком. За цей період хакерські атаки країн НАТО збільшилися на 300%.
Сплески активності російських кіберзлочинців спостерігалися через ключові події — нарощування військ, мобілізація в Росії та вторгнення в Україну.
Хакери, яких підтримує російський уряд, 2022 року активно атакували українські об'єкти. Зокрема, російських хакерів насамперед цікавлять українські урядові та військові організації, а також об'єкти критичної інфраструктури, комунальні підприємства, ЗМІ та інформаційний простір.
"З високою впевненістю оцінюємо, що зловмисники, яких підтримує російський уряд, продовжуватимуть проводити кібератаки проти України і партнерів з НАТО для досягнення стратегічних цілей Росії", — сказали представники Гугл.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російське хакерське угруповання Killnet заявило, що збій у роботі авіакомпанії Lufthansa, який стався вранці 15 лютого, стався через їхню атаку на IT-систему компанії.
Крім того, видання Politico повідомляло, що тісно пов'язане з урядом Росії хакерське угруповання намагалося обрушити газову інфраструктуру США в перші дні нападу РФ на Україну.