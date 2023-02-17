Антидроновые системы научили еще лучше бороться с БПЛА: что изменилось

Комплексы DroneShield смогут определять больше различных дронов. Продукцию этой компании используют и ВСУ.

Related video

Австралийская компания DroneShield усилили свои системы для борьбы с дронами с помощью технологии Flight Portal. Об этом стало известно издание The Shepard News.

DroneShield заключила партнерское соглашение с компанией Pierce Aerospace, которая разработала технологию Flight Portal ID/Remote ID. Последняя позволяет антидроновым комплексам определять больше видов БПЛА для эффективной борьбы с ними.

Партнеры уверяют, что интеграция Flight Portal в системы DroneShield значительно увеличит ситуационную осведомленность пользователей уже в 2023 году, ведь они смогут распознавать те типы дронов, которые ранее были недоступны, и видеть более полную картину действий. В частности, технологией оснастят систему DroneSentry-С2.

"Мы работали с DroneShield в течение нескольких лет в рамках частных и поддерживаемых Министерством обороны проектах по интеграции C-UAS", — сказал Аарон Пирс, генеральный директор Pierce Aerospace. — "DroneShield последовательно поддерживает наши возможности, а их технологии предлагают отличную платформу для интеграции".

DroneSentry-C2 является программным обеспечением для управления и контроля на основе компьютерного зрения, которое работает в паре со стационарной системой для обнаружения БПЛА DroneSentry. ПО позволяет определять дроны, отслеживать их перемещение на цифровой карте, получать данные от различных датчиков. В ноябре DroneSentry-C2 получила крупное обновление для улучшения производительности.

Почти с самого начала войны DroneShield предоставила Украине несколько комплексов для борьбы с дронами в рамках военного контракта. В частности, бойцы ВСУ используют пушки Drone Gun Tactical и DroneGun MKIII, подавляющие сигналы управления между БПЛА и оператором. Они особенно эффективно работают против коммерческих дронов и российских аппаратов, при сборке которых используют дешевые комплектующие. Дальность работы антидроновых ружей достигает 2,5 км.

Ранее писали, что благодаря поставкам комплексов в Украину компания DroneShield прославилась на весь мир. Когда появилась информация об успешно применении антидроновых ружей ВСУ, производитель начал получать большое количество заказов от других стран.