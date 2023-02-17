Антидронові системи навчили ще краще боротися з БПЛА: що змінилося

Комплекси DroneShield зможуть визначати більше різних дронів. Продукцію цієї компанії використовують і ЗСУ.

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Австралійська компанія DroneShield посилила свої системи для боротьби з дронами за допомогою технології Flight Portal. Про це стало відомо видання The Shepard News.

DroneShield уклала партнерську угоду з компанією Pierce Aerospace, яка розробила технологію Flight Portal ID/Remote ID. Остання дозволяє антидроновим комплексам визначати більше видів БПЛА для ефективної боротьби з ними.

Партнери запевняють, що інтеграція Flight Portal у системи DroneShield значно збільшить ситуаційну поінформованість користувачів уже в 2023 році, адже вони зможуть розпізнавати ті типи дронів, які раніше були недоступні, та бачити повнішу картину дій. Зокрема, технологією оснастять систему DroneSentry-С2.

"Ми працювали з DroneShield протягом кількох років у межах приватних і підтримуваних Міністерством оборони проєктів з інтеграції C-UAS", — сказав Аарон Пірс, генеральний директор Pierce Aerospace. — "DroneShield послідовно підтримує наші можливості, а їх технології пропонують чудову платформу для інтеграції".

DroneSentry-C2 є програмним забезпеченням для управління і контролю на основі комп'ютерного зору, яке працює у парі зі стаціонарною системою для виявлення БПЛА DroneSentry. ПЗ дозволяє визначати дрони, відстежувати їх переміщення на цифровій карті, отримувати дані від різних датчиків. У листопаді DroneSentry-C2 отримала велике оновлення для покращення продуктивності.

Майже від початку війни DroneShield надала Україні кілька комплексів для боротьби з дронами в межах військового контракту. Зокрема, бійці ЗСУ використовують гармати Drone Gun Tactical та DroneGun MKIII, що придушують сигнали управління між БПЛА та оператором. Вони особливо ефективно працюють проти комерційних дронів і російських апаратів, у процесі складання яких використовують дешеві комплектуючі. Дальність роботи антидронових рушниць досягає 2,5 км.

Раніше писали, що завдяки постачанню комплексів в Україну компанія DroneShield прославилася на весь світ. Коли з'явилася інформація про успішне застосування антидронових рушниць ЗСУ, виробник почав отримувати велику кількість замовлень від інших країн.