В Украине школьники могут подтянуть математику в игровом формате онлайн (инфографика)

Курс охватывает программу 5-9 классов. Школьникам предлагают пройти тестирование, а затем улучшить свои знания.

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Украинские школьники 5-9 классов могут улучшить знания по математике благодаря новому образовательному проекту PlayMath. Каждый участник получит доступ к интерактивной платформе GIOS, где сможет протестировать имеющиеся знания и получить новые в игровом формате. О запуске онлайн-проекта сообщили в Верховной Раде Украины.

"Участники смогут получить сертификат подтверждения знаний и сразиться за подарки. ТОП-10 самых усердных учеников получат главный приз от проекта — планшет, а ТОП-50 — подарки от GIOS", — рассказали в Верховной Раде.

Проект проходит при поддержке МОН и Минцифры, поэтому участие для детей в нем бесплатно. Продолжительность обучения рассчитать сложно, ведь у каждого ребенка будет индивидуальная программа в зависимости от имеющихся знаний. Однако победителей, которые получат подарки, определят в конце марта. Об этом говорится на сайте образовательного проекта.

PlayMath покрывает и дополняет школьную программу, материалы помогут подготовиться к основным темам по математике в 5-9 классах. Каждый участник курса получит сертификат по его завершению, а самые способные к математике дети получат подарки.

"Курс состоит из тем, а темы — из уроков. Каждый урок состоит из двух блоков: первого — теоретического (анимированный интерактивный видеоурок на 4-5 минут, схемы, примеры типичных задач по решению) и второго — практического (интерактивные задачи разного уровня сложности)", — объясняют на сайте PlayMath.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо пройти регистрацию: оставить имя, номер и почтовый ящик родителя. На почту должно прийти письмо с логином и паролем, которые дают доступ к личному кабинету на платформе GIOS и учебным материалам.

[ + – ] Анкета для регистрации на платформе Фото: скриншот

"По результатам вступительного тестирования ребенок может получить личные рекомендации по обучению или самостоятельно выбрать интересные темы и начать свой путь в PlayMath", — рассказали авторы курса.

За результатами школьника можно следить в личном кабинете, за достижение и успешное выполнение задач по математике ребенок будет попадать на "аллею славы" и может получать призы. После завершения курса школьник сможет пройти финальное тестирование, чтобы увидеть свой прогресс.

Напомним, 30 марта 2021 года Фокус публиковал топ-20 украинских стартапов. Основанная в 2018 году Наталией Лимоновой платформа GIOS заняла 8-е место. GIOS стал открытием для учителей математики, поскольку представил новый способ преподавания материала. Продукт стал "ассистентом" учителя, дополнявшим обучение детей. На время карантина платформа стала полностью бесплатной и получила сотню тысяч учеников.

15 февраля уже в этом году председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак анонсировал изменения в школах в ближайшее время. Школьники будут изучать основы тактической медицины и проходить довоенную подготовку, программа для девушек и парней почти не будет отличаться. Также в каждую школу думают направить сотрудника МВД для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.