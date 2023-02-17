В Україні школярі можуть підтягнути математики в ігровому форматі онлайн (інфографіка)

Курс охоплює програму 5-9 класів. Школярам пропонують пройти тестування, а потім покращити свої знання.

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Українські школярі 5-9 класів можуть покращити знання з математики завдяки новому освітньому проєкту PlayMath. Кожен учасник отримає доступ до інтерактивної платформи GIOS, де зможе протестувати наявні знання та здобути нові в ігровому форматі. Про запуск онлайн-проєкту повідомили у Верховній Раді України.

"Учасники зможуть отримати сертифікат підтвердження знань та позмагатись за подарунки. ТОП-10 найстаранніших учнів отримають головний приз від проєкту — планшет, а ТОП-50 — подарунки від GIOS", — розповіли у Верховній Раді.

Проєкт проходить за підтримки МОН та Мінцифри, тож участь для дітей в ньому безоплатна. Тривалість навчання розрахувати складно, адже у кожної дитини буде індивідуальна програма в залежності від наявних знань. Однак переможців, які отримають подарунки, визначать наприкінці березня. Про це йдеться на сайті освітнього проєкту.

PlayMath покриває та доповнює шкільну програму, матеріали допоможуть підготуватись до основних тем з математики у 5-9 класах. Кожен учасник курсу отримає сертифікат по його завершенню, а найздібніші до математики діти отримають ще й подарунки.

"Курс складається з тем, а теми — з уроків. Кожен урок складається з двох блоків: першого — теоретичного (анімований інтерактивний відеоурок на 4-5 хвилин, схеми, приклади типових завдань з розв’язанням) та другого — практичного (інтерактивні завдання різного рівня складності)", — пояснюють на сайті PlayMath.

Щоб долучитись до проєкту, необхідно пройти реєстрацію: залишити ім’я, номер та поштову скриньку когось з батьків. На пошту має прийти лист з логіном та паролем, які дають доступ до особистого кабінету на платформі GIOS і відповідно навчальних матеріалів.

[ + – ] Анкета для реєстрації на платформі Фото: скріншот

"За результатами вхідного тестування дитина може отримати особисті рекомендації з навчання або самостійно обрати цікаві теми та почати свій шлях у PlayMath", — розповіли автори курсу.

За результатами школяра можна слідкувати в особистому кабінети, за досягнення та успішне виконання завдань з математики дитина буде потрапляти на "алею слави" та може отримувати призи. Після завершення курсу школяр зможе пройти фінальне тестування, щоб побачити свій прогрес.

Нагадаємо, 30 березня 2021 року Фокус публікував топ-20 українських стартапів. Заснована у 2018 році Наталею Лимоновою платформа GIOS зайняла 8 місце. GIOS став відкриттям для вчителів математики, адже представив новий спосіб викладання матеріалу. Продукт став "асистентом" вчителя, що доповнював навчання дітей. На час карантину платформа стала повністю безоплатною та здобула сотню тисяч учнів.

15 лютого вже цього року голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак анонсував зміни в школах найближчим часом. Школярі вивчатимуть основи тактичної медицини та проходитимуть довійськову підготовку, програма для дівчат та хлопців майже не буде відрізнятись. Також у кожну школу думають направити співробітника МВС для швидкого реагування на надзвичайні ситуації.