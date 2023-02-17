Космос под контролем НАТО: Украину продолжат снабжать ценными разведданными со спутников

Страны НАТО будут постоянно обмениваться данными разведки, рекогносцировки и наблюдения со спутников из-за нападения России на Украину.

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Страны-члены НАТО и Швеция подписали соглашение о полном контроле над спутниками на орбите Земли и постоянном обмене разведданными между собой, сообщает Breaking Defense. Среди подписантов: Великобритания, Бельгия, Болгария, Канада, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания, Турция, Швеция и США.

Страны будут постоянно обмениваться данными разведки, рекогносцировки и наблюдения со спутников, чему поспособствовал продолжающийся конфликт на Украине, который подчеркнул ценность дистанционного зондирования из космоса для ведения боевых действий, отмечают в НАТО.

Представители альянса отметили, что Украина успешно использует данные спутниковой разведки для отражения российской агрессии и одна из целей нового космического союза – еще более активное и всеобъемлющее предоставление разведданных Украине для противостояния агрессору. Тем более, уже появились страны, которые так же интересуются данными со спутников, опасаясь нападения России на свою территорию, и им так же страны-подписанты будут с этим помогать.

В прошлом месяце на очередном заседании ООН Россия с прискорбием сообщила, что более 20 аналитических центров по всему миру передают разведданные Украине используя свои космические спутники.

Ожидается, что новый альянс начнет работу в 2025 году, говорится в сообщении НАТО.

Ранее Фокус писал, что ВСУ следят за россиянами из космоса с помощью новейших комплексов разведки Skykit.