Космос під контролем НАТО: Україну продовжать постачати цінними розвідданими із супутників

Країни НАТО постійно обмінюватимуться даними розвідки та спостереження із супутників через напад Росії на Україну.

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Країни-члени НАТО та Швеція підписали угоду про повний контроль над супутниками на орбіті Землі та постійний обмін розвідданими між собою, повідомляє Breaking Defense. Серед підписантів: Велика Британія, Бельгія, Болгарія, Канада, Фінляндія, Франція, Греція, Угорщина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія, Туреччина, Швеція та США.

Країни постійно обмінюватимуться даними розвідки, рекогносцирування та спостереження з супутників, чому сприяло продовження конфлікту в Україні, який наголосив на цінності дистанційного зондування з космосу для ведення бойових дій, зазначають у НАТО.

Представники альянсу зазначили, що Україна успішно використовує дані супутникової розвідки для підбиття російської агресії та одна з цілей нового космічного союзу – ще активніше та всеосяжне надання розвідданих Україні для протистояння агресору. Тим паче, що вже з'явилися країни, які так само цікавляться даними із супутників, побоюючись нападу Росії на свою територію, і їм так само країни-підписанти з цим допомагатимуть.

Минулого місяця на черговому засіданні ООН Росія із сумом повідомила, що понад 20 аналітичних центрів у всьому світі передають розвіддані Україні, використовуючи свої космічні супутники.

Очікується, що новий альянс розпочне роботу у 2025 році, йдеться у повідомленні НАТО.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ стежать за росіянами з космосу за допомогою нових комплексів розвідки Skykit.