Малюська заставил ChatGPT написать закон о легализации проституции: что получилось

Нейросеть составила документ, сохраняя традиционную структуру. Первым делом она объяснила, кто такие "проститутки", и определила их правовой статус.

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Министр юстиции Украины попросил чат-бот ChatGPT составить законопроект о легализации проституции. Он опубликовал ответ на своей странице в Facebook.

По словам Дениса Малюськи, ChatGPT потратил на написание законопроекта всего 30 секунд. Министр пошутил, что совсем скоро его ведомство могут сократить, заменив чиновников искусственным интеллектом.

Судя по скриншоту, опубликованному Денисом Малюськой в Facebook, нейросеть попыталась соблюсти структуру, присущую законопроектам, разбив текст на разделы и статьи. В первом разделе он описал цель и задачу проекта: узаконить деятельность "жриц любви", чтобы обеспечить их права и уменьшить негативное воздействие их работы. Здесь же он указал значение основных терминов:

Проституция — вид деятельности, связанный с оказанием сексуальных услуг за деньги или другое вознаграждение.

Проститутки — люди, занимающиеся проституцией.

Клиенты — люди, пользующиеся услугами проституток.

Во втором разделе ChatGPT описал правовой статус, который стоит предоставить проституткам. В частности, дать им право заниматься сексуальной деятельностью, не ограничивая его по религиозным, этическим или моральным соображениям.

[ + – ] Скриншот законопроекта о легализации проституции от ChatGPT Фото: Facebook

Тема легализации проституции в Украине поднимается уже давно. В 2018 году идею поддержал бывший глава Нацполиции, а ныне министр МВД Игорь Клименко. По его мнению, правоохранителям никогда не удастся искоренить незаконное оказание сексуальных услуг, поэтому лучше урегулировать этот процесс на законодательном уровне.

В феврале 2020 года в пользу легализации проституции высказался Тимофей Милованов, на тот момент — министр развития экономики, торговли и земельных ресурсов. Он обратил внимание, что работники сексуальной сферы никак не защищены, в ней процветает торговля людьми и рабство.

18 ферваля 2023 года чат-бот ChatGPT cтал доступен для пользователей из Украины. Компания OpenAI запустила сервис еще в ноябре 2022 года, закрыв доступ для стран, в отношении которых ввели международные санкции. Долгое время Украина также считалась запретной зоной, но теперь ограничения действуют только на оккупированной территории.