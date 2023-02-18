Малюська змусив ChatGPT написати закон про легалізацію проституції: що вийшло

Нейромережа склала документ, зберігаючи традиційну структуру. Насамперед вона пояснила, хто такі "повії", і визначила їх правовий статус.

Related video

Міністр юстиції України попросив ChatGPT скласти законопроєкт про легалізацію проституції. Він опублікував відповідь на своїй сторінці у Facebook.

За словами Дениса Малюськи, ChatGPT витратив на написання законопроєкту лише 30 секунд. Міністр пожартував, що незабаром його відомство можуть скоротити, замінивши чиновників штучним інтелектом.

Судячи зі скриншоту, опублікованого Денисом Малюською у Facebook, нейромережа спробувала дотримати структуру, властиву законопроєктам, розбивши текст на розділи та статті. У першому розділі він описав мету та завдання проєкту: узаконити діяльність "жриць любові", щоб забезпечити їх права та зменшити негативний вплив їхньої роботи. Тут же він вказав на значення основних термінів:

Проституція — вид діяльності, пов'язаний із наданням сексуальних послуг за гроші чи іншу винагороду.

Повія — людна, яка займаються проституцією.

Клієнти — люди, які користуються послугами повій.

У другому розділі ChatGPT описав правовий статус, який варто надати повіям. Зокрема, дати їм право займатися сексуальною діяльністю, не обмежуючи його з релігійних, етичних чи моральних міркувань.

[ + – ] Скріншот законопроєкту про легалізацію проституції від ChatGPT Фото: Facebook

Тема легалізації проституції в Україні порушується вже давно. 2018 року ідею підтримав колишній голова Нацполіції, а нині міністр МВС Ігор Клименко. На його думку, правоохоронцям ніколи не вдасться викорінити незаконне надання сексуальних послуг, тож краще врегулювати цей процес на законодавчому рівні.

У лютому 2020 року на користь легалізації проституції висловився Тимофій Милованов, на той момент міністр розвитку економіки, торгівлі та земельних ресурсів. Він звернув увагу, що працівники сексуальної сфери ніяк не захищені, у ній процвітає торгівля людьми та рабство.

18 лютого 2023 року чат-бот ChatGPT став доступний для користувачів з України. Компанія OpenAI запустила сервіс ще у листопаді 2022 року, закривши доступ для країн, щодо яких запровадили міжнародні санкції. Довгий час Україна також вважалася забороненою зоною, але тепер обмеження діють лише на окупованій території.