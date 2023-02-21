Мобильная система Skyshield "задавит" любые дроны на подлете: как она работает

Инженеры воплотили в одном комплексе множество передовых технологий, таких как 3D-радары, электрооптические камеры и пеленгаторы.

Related video

Компания EDGE из Объединенных Арабских Эмиратов представила на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби передовую систему для борьбы с беспилотниками под названием Skyshield. Подробности производитель разместил на своем официальном сайте.

Skyshield — этом многоуровневая система, включающая в себя датчики, 3D-радары, электрооптические камеры, пеленгаторы и эффекторы (cредства для подавления). Как утверждают разработчики, вместе они могут автоматически обнаруживать беспилотники на 360 градусов и бороться с ними, заглушая и перехватывая сигналы, или используя другие технологии.

Модульная конструкция позволяет как размещать стационарные комплексы антидроновой системы на объектах инфраструктуры, так и устанавливать их на различных транспортных средствах, вроде кораблей или автомобилей, в том числе гражданских. Как уверяет EDGE, работу Skyshield тщательно протестировали в разных климатических и погодных условиях, убедившись, что она эффективно борется с дронами даже при высокой температуре, влажности и пыльности. Систему предлагают использовать военным, правоохранительным органам, охранным предприятиям для защиты важных объектов или персон.

"Реагирование на дроны и угрозу, которую они представляют, требует комплексного подхода, поэтому это решение C-UAS использует впечатляющее разнообразие методов обнаружения и перехвата и может быть сконфигурировано для постоянного применения, или в качестве быстро развертываемой системы", — прокомментировал вице-президент EDGE по торговле Омар Аль Зааби.

Ранее Фокус представил лучшие технологии для уничтожения беспилотников РФ. Сейчас для этого существуют различные радары, глушилки, микрофоны, лазерное и даже микроволновое оружие.

Писали также, что ружья против дронов сделают лучше и дешевле. "Пушки", подавляющие или перехватывающие сигналы БПЛА хорошо зарекомендовали себя на войне в Украине, поскольку позволяет солдатам всегда иметь при себе мобильное и простое средство защиты.