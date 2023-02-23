Чип размером с песчинку питается от сигналов LTE и следит за сроком годности продуктов

Чип можно встроить в любую упаковку и с помощью смартфона узнать, когда еда начнет портиться.

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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) разработали новинку, которая может перевернуть рынок продуктов питания во всем мире, пишет Techxplore. Копеечный по стоимости чип размером с песчинку можно встроить в любую упаковку и с помощью смартфона всегда знать срок годности продуктов в вашем холодильнике.

По замыслу ученых, чипу не нужно отдельное питание или батарейка. Он настолько миниатюрен, что ему достаточно излучений сотовой связи и для питания, и для передачи информации. Данные о сроке годности товаров смартфон будет получать по Bluetooth или Wi-Fi, а в промышленных условиях смартфон, оснащенный специальным ПО, можно использовать в качестве RFID-считывателя.

Чип передает информацию на расстоянии 1 м, что достаточно для сканирования. Но улучшив характеристики устройства и его энергопитание, можно увеличить расстояние передачи информации.

[ + – ] Стоимость чипа минимальна и его можно встроить в любую упаковку товаров Фото: Соцсети

Исследователи видят в своей разработке не только удобство для потребителей, но и способ борьбы с электронными отходами, от которых страдает экология, ведь акцент на подобных чипах позволит уменьшить их количество.

Команда ученых собирается коммерциализировать устройство либо через стартап, либо через заинтересованные в реализации подобной новинки крупных продуктовых корпораций.

Ранее Фокус писал, что секретная информация о производстве чипов "утекла" из ЕС в Китай, а может и в Россию.

Писали также, что японские ученые создали транзистор на основе вещества под названием фуллерен. Его размер равен размеру молекулы, но в работе он эффективнее, чем кремниевые аналоги.