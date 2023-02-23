Чіп розміром із піщинку живиться від сигналів LTE і стежить за терміном придатності продуктів

Чіп можна вбудувати в будь-яку упаковку й за допомогою смартфона дізнатися, коли їжа почне псуватися.

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Учені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (США) розробили новинку, яка може перевернути ринок продуктів харчування у всьому світі, пише Techxplore. Копієчний за вартістю чіп розміром із піщинку можна вбудувати в будь-яку упаковку й за допомогою смартфона завжди знати термін придатності продуктів у холодильнику.

За задумом вчених, чіпу не потрібне окреме живлення чи батарейка. Він настільки мініатюрний, що йому достатньо випромінювань стільникового зв'язку і для живлення, і для передавання інформації. Дані про термін придатності товарів смартфон отримуватиме по Bluetooth або Wi-Fi, а в промислових умовах смартфон, оснащений спеціальним ПЗ, можна використовувати як RFID-зчитувач.

Чіп передає інформацію на відстані 1 м, що достатньо для сканування. Але покращивши характеристики пристрою і його енергоживлення, можна збільшити відстань передавання.

[ + – ] Вартість чіпа мінімальна і його можна вбудувати у будь-яку упаковку товарів Фото: Соцмережi

Дослідники бачать у своїй розробці не лише зручність для споживачів, а й спосіб боротьби з електронними відходами, від яких страждає екологія, адже акцент на подібних чіпах дозволить зменшити їх кількість.

Команда вчених збирається комерціалізувати пристрій через стартап, або через зацікавлені в реалізації подібної новинки великих продуктових корпорацій.

Раніше Фокус писав, що секретна інформація про виробництво чіпів "злилася" з ЄС у Китай, а може й у Росію.

Писали також, що японські вчені створили транзистор на основі речовини під назвою фулерен. Його розмір дорівнює розміру молекули, але в роботі він ефективніший, ніж кремнієві аналоги.