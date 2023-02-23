ВМФ использует автономные суда: они могут плавать 30 суток без управления человеком

Инновационные корабли могут служить ракетной стартовой площадкой, противолодочным средством, разведывательным судном и аэродромом для небольших беспилотников.

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ВМС США официально приняли на службу первый беспилотный корабль, который может обходиться без управления человеком вплоть до 30-ти суток, сообщает Techspot. Судно именуется как USNS Apalachicola и выполняет функции морского транспорта, площадки для дронов или разведывательного корабля.

Корабль построен судостроителем Austal, а его 337-футовый корпус делает USNS Apalachicola крупнейшим надводным кораблем во флоте с автономными возможностями. Этот класс кораблей может двигаться с максимальной скоростью 40 узлов, имеет максимальную грузоподъемность 544 метрических тонны. Кроме того, благодаря небольшому расстоянию между дном и ватерлинией, беспилотное плавсредство можно использовать на мелководье.

[ + – ] Конструкция позволяет беспилотному кораблю двигаться по мелководью Фото: ВМС США

По словам адмирала ВМС США Майкла Гилдэя, в течение следующих четырех или пяти лет морской флот страны еще большим количеством беспилотных кораблей, которые будут использоваться в составе авианосных ударных групп. У США есть огромная необходимость в расширении своего флота с тем, чтобы их военно-морские силы имели быстрый доступ к любой точке Тихого океана.

Ранее Фокус писал, что в Персидском заливе прошли совместные учения ВМС США и ВМС ОАЭ, где американцы показали свой уникальный беспилотный корабль Ocean Aero Triton. Он так же вскоре отправится на постоянное дежурство в ВМС США.

Сообщали, что надводные беспилотники ВМС планируют использовать не только в качестве разведчиков, но и в качестве средств радиоэлектронной борьбы.