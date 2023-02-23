ВМФ використовує автономні судна: вони можуть плавати 30 діб без керування людиною

Інноваційні кораблі можуть слугувати ракетним стартовим майданчиком, протичовновим засобом, розвідувальним судном та аеродромом для невеликих безпілотників.

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ВМС США офіційно прийняли на службу перший безпілотний корабель, який може обходитися без керування людиною аж до 30-ти діб, повідомляє Techspot. Судно називається USNS Apalachicola і виконує функції морського транспорту, майданчики для дронів або розвідувального корабля.

Корабель побудований суднобудівником Austal, а його 337-футовий корпус робить USNS Apalachicola найбільшим надводним кораблем у флоті з автономними можливостями. Цей клас кораблів може рухатися з максимальною швидкістю 40 вузлів, що має максимальну вантажопідйомність 544 метричні тонни. Крім того, завдяки невеликій відстані між дном і ватерлінією, безпілотний плавзасіб можна використовувати на мілководді.

[ + – ] Конструкція дозволяє безпілотному кораблю рухатися по мілководдю Фото: ВМС США

За словами адмірала ВМС США Майкла Гілдея, протягом наступних чотирьох чи п'яти років морський флот країни ще більшою кількістю безпілотних кораблів, які будуть використовуватись у складі авіаносних ударних груп. У США є величезна необхідність розширення свого флоту для того, щоб їх військово-морські сили мали швидкий доступ до будь-якої точки Тихого океану.

Раніше Фокус писав, що у Перській затоці пройшли спільні навчання ВМС США та ВМС ОАЕ, де американці показали свій унікальний безпілотний корабель Ocean Aero Triton. Він також незабаром вирушить на постійне чергування у ВМС США.

Повідомляли, що надводні безпілотники ВМС планують використовувати не тільки як розвідники, але і як засоби радіоелектронної боротьби.