Бывшие сотрудники Samsung отправились в тюрьму за то, что продавали секреты Китаю

"Шпионы" собирали секретные данные, касающиеся производства чипов и новых технологий, в которых очень нуждается КНР из-за санкций.

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Сразу семь бывших сотрудников южнокорейской компании Samsung отправились за решетку по решению суда, который признал их виновными в промышленном шпионаже в пользу Китая, сообщает The Wall Street Journal.

Инициатора группы, одного из инженеров дочерней компании Semes, принадлежащей Samsung, приговорили к четырем годам тюремного заключения. Остальные получили до двух лет лишения свободы. Группа шпионов стала акционерами подставной фирмы, через которую передавала секреты в КНР. Эту компанию суд оштрафовал на $768 тыс.

Злоумышленники в течение нескольких лет шпионили в пользу Китая и смогли присвоить множество секретных файлов, касающихся разработок чипов. На их основе они создали 24 чертежа полупроводникового оборудования, которые были переданы конкурирующим китайским фирмам и неназванному судом китайскому научно-исследовательскому институту.

[ + – ] ASML активно сотрудничает с Samsung в производстве чипов

Эксперты отмечают, что Китай значительно отстает в собственных разработках полупроводников, поскольку не может купить литографическое оборудование для их производства у Нидерландов, США или Японии, — стран, являющихся монополистами на этом рынке и придерживающихся санкций в отношении КНР. Собственная литография позволяет компаниям из Китая производить чипы только по 16 нм технологии, тогда как тайванская TSMC, владеющая литографическим оборудованием от нидерландской ASML, уже активно выпускает 3 нм чипы.

Samsung использует литографическое оборудование ASML, и этот инцидент с промышленным шпионажем очень взволновал топ-менеджеров компании. Ведь нидерландский партнер может в случае чего прекратить совместное сотрудничество, что поставит под удар производство чипов в Южной Корее.

Впрочем, у самой ASML тоже хватает проблем с промышленным шпионажем. Недавно компания опубликовала данные, судя по которым одного из ее бывших сотрудников переманили китайцы и он передал им некую информацию о производстве литографического оборудования.

Ранее Фокус писал, что США, Япония и Нидерланды объединились против Китая в санкционной борьбе: КНР рискует вовсе остаться без современных процессоров.