Колишні співробітники Samsung відправилися у в'язницю за те, що продавали секрети Китаю

"Шпигуни" збирали секретні дані щодо виробництва чипів і нових технологій, яких дуже потребує КНР через санкції.

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Відразу сім колишніх співробітників південнокорейської компанії Samsung вирушили за ґрати за рішенням суду, який визнав їх винними у промисловому шпигунстві на користь Китаю, повідомляє The Wall Street Journal.

Ініціатора групи, одного з інженерів дочірньої компанії Semes, що належить Samsung, засудили до чотирьох років ув'язнення. Інші отримали до двох років позбавлення волі. Група шпигунів стала акціонерами підставної фірми, яка передавала секрети в КНР. Цю компанію суд оштрафував на $768 тис.

Зловмисники протягом кількох років шпигували на користь Китаю та змогли привласнити безліч секретних файлів, що стосуються розробок чипів. На їх основі вони створили 24 креслення напівпровідникового обладнання, які були передані конкуруючим китайським фірмам та неназваному судом китайському науково-дослідному інституту.

[ + – ] ASML активно співпрацює з Samsung у виробництві чипів

Експерти зазначають, що Китай значно відстає у власних розробках напівпровідників, оскільки не може купити літографічне обладнання для їхнього виробництва у Нідерландів, США чи Японії — країн, які є монополістами на цьому ринку та дотримуються санкцій щодо КНР. Власна літографія дозволяє компаніям з Китаю виробляти чипи лише за 16 нм технології, тоді як тайванська TSMC, яка володіє літографічним обладнанням від нідерландської ASML, вже активно випускає 3 нм чіпи.

Samsung використовує літографічне обладнання ASML, і цей інцидент із промисловим шпигунством дуже схвилював топменеджерів компанії. Адже нідерландський партнер може у разі чого припинити співпрацю, що поставить під удар виробництво чіпів у Південній Кореї.

Втім, у самої ASML теж вистачає проблем із промисловим шпигунством. Нещодавно компанія опублікувала дані, судячи з яких одного з її колишніх співробітників переманили китайці і він передав їм інформацію про виробництво літографічного обладнання.

Раніше Фокус писав, що США, Японія та Нідерланди об'єдналися проти Китаю у санкційній боротьбі: КНР ризикує залишитися без сучасних процесорів.