Взрывной робот-камикадзе Jaeger уничтожит любую бронетехнику: что о нем известно

Машина получила крепкий стальной корпус и мощную боеголовку, которая должна пробивать даже самую прочную броню. Jaeger объединяются в рои до 20 единиц в каждом.

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Австралийская компания GaardTech начала серийное производство новых боевых беспилотников Jaeger. Ее представитель рассказал подробности изданию Shephard на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби (ОАЭ).

Наземные беспилотники чаще всего используются для разведки, однако Jaeger предназначен для уничтожения вражеской техники в режиме дрона-камикадзе. Как утверждают в GaardTech, он оснащен взрывной боеголовкой, пробивающей даже самую тяжелую броню боевых машин, а также рядом датчиков для обнаружения целей.

Размер и вес Jaeger зависит от полезной нагрузки и достигает 50 кг. Беспилотник работает на электрических батареях и развивает достаточно высокую скорость, чтобы догонять потенциальные цели. Корпус Jaeger выполнен из сварной стали и должен хорошо защищать от выстрелов из стрелкового оружия.

Jaeger поддерживает связь с оператором на расстоянии до 10 км. Как утверждает производитель, роботы могут работать как поодиночке, так и объединяться в рои численностью до 20-ти аппаратов.

[ + – ] Возможности робота Jaeger-С

Китай представил на выставке IDEX 2023 нового боевого робота VU-T10. Он может атаковать противника, ведя огонь из 30-мм пушки, 7,62-мм пулемета или противотанковой системы NORINCO Red Arrow 12. Заряда аккумулятора хватает до четырех часов работы.

В январе в России заявили об отправке в Украину роботов "Маркер". По словам бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, машина может обнаруживать и уничтожать немецкие танки Leopard, которые передают Украине в рамках военной помощи.