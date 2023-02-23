Вибуховий робот-камікадзе Jaeger знищить будь-яку бронетехніку: що про нього відомо

Машина отримала міцний сталевий корпус та потужну боєголовку, яка має пробивати навіть найміцнішу броню. Jaeger об'єднуються у рої до 20 одиниць у кожному.

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Австралійська компанія GaardTech розпочала серійне виробництво нових бойових безпілотників Jaeger. Її представник розповів подробиці виданню Shephard на виставці IDEX 2023 в Абу-Дабі (ОАЕ).

Наземні безпілотники найчастіше використовуються для розвідки, проте Jaeger призначений для знищення ворожої техніки у режимі дрона-камікадзе. Як стверджують у GaardTech, він оснащений вибуховою боєголовкою, яка пробиває навіть найважчу броню бойових машин, а також поряд датчиків для виявлення цілей.

Розмір та вага Jaeger залежить від корисного навантаження та досягає 50 кг. Безпілотник працює на електричних батареях та розвиває досить високу швидкість, щоб наздоганяти потенційні цілі. Корпус Jaeger виконаний зі звареної сталі та повинен добре захищати від пострілів зі стрілецької зброї.

Jaeger підтримує зв'язок із оператором на відстані до 10 км. Як стверджує виробник, роботи можуть працювати як поодинці, так і поєднуватися в рої чисельністю до 20 апаратів.

[ + – ] Можливості робота Jaeger-С

Китай представив на виставці IDEX 2023 нового бойового робота VU-T10. Він може атакувати супротивника, ведучи вогонь з 30-мм гармати, 7,62-мм кулемета або протитанкової системи NORINCO Red Arrow 12. Заряд акумулятора вистачає до чотирьох годин роботи.

У січні в Росії заявили про відправку в Україну роботів "Маркер". За словами колишнього глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, машина може виявляти та знищувати німецькі танки Leopard, які передають Україні в межах військової допомоги.