Операторы смогут управлять дронами в мороз и дождь при помощи специальной муфты (фото)

Украинские портные спроектировали и сшили защитную муфту специально для операторов беспилотников ВСУ.

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Оригинальную рукавицу для операторов БПЛА разработала компания HardRide. Она предназначена для защиты рук в холодную или дождливую погоду, сообщает ресурс Euromaidanpress.

Кроме того, муфта сможет защитить джойстик для управления беспилотником от попадания снега или влаги. Специальное прозрачное окошко на липучке даст возможность отслеживать состояние датчиков дрона, а также упростит манипулирование устройством. На обратной стороне аксессуара есть кармашки для разной необходимой мелочи в работе бойца.

При пошиве специальной муфты использовали мембранную ткань. При необходимости прозрачную панельку окошка для джойстика можно заменить на непрозрачную, чтобы дисплей не отсвечивал в условиях маскировки. Внутри рукавица отделана флисом и утеплителем.

[ + – ] Прозрачное окошко можно заменить на цельное для обеспечения маскировки Фото: Соцсети

На своей страничке в Инстаграм компания HardRide сообщает, что эта муфта – пробный проект и он будет совершенствоваться в зависимости от отзывов самих бойцов ВСУ, которые с помощью дронов ведут разведку, корректировку огня, наносят удары.

А вообще, компания HardRide активно занимается проектированием и пошивом необходимого снаряжения не только для операторов дронов, но всех родов войск ВСУ.

[ + – ] HardRide занимается разработкой разнообразной экипировки для военных Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что дроны ВСУ разбили силы россиян на передовой. Потери оккупантов составили — 8 погибших и 2 раненых.

А украинский волонтер напечатал беспилотник для ВСУ на 3D-принтере. Стоимость такого аппарата в десятки раз ниже, чем других дронов, которые ВСУ сейчас запускают на передовой.