Оператори зможуть керувати дронами у мороз та дощ за допомогою спеціальної муфти (фото)

Українські кравці спроєктували та пошили захисну муфту спеціально для операторів безпілотників ЗСУ.

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Оригінальну рукавицю для операторів БПЛА розробила компанія HardRide. Вона призначена для захисту рук у холодну чи дощову погоду, повідомляє ресурс Euromaidanpress.

Крім того, муфта зможе захистити джойстик для керування безпілотником від потрапляння снігу чи вологи. Спеціальне прозоре віконце на липучці дасть змогу відстежувати стан датчиків дрону, а також спростить маніпулювання пристроєм. На звороті аксесуара є кишеньки для різних необхідних дрібниць у роботі бійця.

Під час пошиття спеціальної муфти використовували мембранну тканину. За потреби прозору панельку віконця для джойстика можна замінити на непрозору, щоб дисплей не відсвічував в умовах маскування. Всередині рукавиця оброблена флісом та утеплювачем.

[ + – ] Прозоре віконце можна замінити на непрозоре для забезпечення маскування Фото: Соцмережi

На своїй сторінці в Інстаграм компанія HardRide повідомляє, що ця муфта — пробний проєкт і він удосконалюватиметься залежно від відгуків самих бійців ЗСУ, які за допомогою дронів ведуть розвідку, коригування вогню, завдають ударів.

А взагалі, компанія HardRide активно займається проектуванням та пошиттям необхідного спорядження не тільки для операторів дронів, а й усіх родів військ ЗСУ.

[ + – ] HardRide займається розробкою різноманітного екіпірування для військових Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що дрони ЗСУ розбили сили росіян на передовий. Втрати окупантів склали — 8 загиблих та 2 поранених.

А український волонтер надрукував безпілотник для ЗСУ на 3D-принтері. Вартість такого апарату в десятки разів нижча за інші дрони, які ЗСУ зараз запускають на передовий.