В Украине тайно создали беспроводную взрывную систему ПК-8: она уже помогает ВСУ (видео)

Технология от Mobile Soft позволяет дистанционно уничтожать технику, пехоту и даже объекты инфраструктуры на расстоянии до 4 км.

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Подразделения Территориальной обороны Вооруженных сил Украины получили 35 комплектов беспроводных инженерно-саперных систем ПК-8 украинского производства. Подробности об этом проекте выяснил "5 канал".

Общая стоимость партии составила 1,75 млн грн. ПК-8 предназначена для беспроводного управления минными полями и отдельными взрывными устройствами на расстоянии до 4 км. Ее можно применять как в боевых, так и в инженерных целях, уничтожая вражескую пехоту, технику или объекты инфраструктуры.

Полковник сил ТрО Алексей Кравчук рассказал, что комплект ПК-8 позволяет саперам заряжать взрывные устройства во время поездки в машине. Их также можно запрограммировать и разместить в нужном месте, чтобы взрыв произошел автономно, без команды человека — функция пригодится спецподразделениям, действующим в тылу врага.

[ + – ] Инженерно-саперная система ПК-8 Фото: АрміяInform

Как сообщил на презентации директор компании разработчика Mobile Soft, украинские специалисты трудились над созданием ПК-8 с 2015 года, а после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года потребность украинской армии в ней значительно выросла.

Разработку держали в тайне до самого момента презентации, однако во время испытаний система уже успела хорошо показать себя в боях.

Разработчики говорят, что подобные технологии уже есть на вооружении и украинской, и российской армии — это наследие СССР. Новая же система ПК-8 превосходит их по дальности работы и функциональности.

Ранее стало известно, что в Украине разработали детектор российских БПЛА. Прибор инженера Дмитрия Селина может обнаруживать "Орланы", "Элероны" и другие беспилотники, помещаясь при этом в небольшой корпус с антенной.

Писали также, что в Украине запустили фабрику по производству дронов-камикадзе стоимостью до $200. Они поднимают больший вес, чем гражданские аналоги, при этом обходятся в 10 раз дешевле.