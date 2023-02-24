В Україні таємно створили бездротову вибухову систему ПК-8: вона вже допомагає ЗСУ (відео)

Технологія Mobile Soft дозволяє дистанційно знищувати техніку, піхоту і навіть об'єкти інфраструктури на відстані до 4 км.

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Підрозділи Територіальної оборони Збройних Сил України отримали 35 комплектів бездротових інженерно-саперних систем ПК-8 українського виробництва. Подробиці про цей проєкт з'ясував "5 канал".

Загальна вартість партії становила 1,75 млн грн. ПК-8 призначена для бездротового керування мінними полями й окремими вибуховими пристроями на відстані до 4 км. Її можна застосовувати як у бойових, так і в інженерних цілях, знищуючи ворожу піхоту, техніку чи об'єкти інфраструктури.

Полковник сил ТрО Олексій Кравчук розповів, що комплект ПК-8 дозволяє саперам заряджати вибухові пристрої під час поїздки в машині. Їх також можна запрограмувати та розмістити у потрібному місці, щоб вибух стався автономно, без команди людини — функція стане в пригоді спецпідрозділам, які діють у тилу ворога.

[ + – ] Інженерно-саперна система ПК-8 Фото: АрміяInform

Як повідомив на презентації директор компанії розробника Mobile Soft, українські фахівці працювали над створенням ПК-8 з 2015 року, а після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року потреба української армії у ній значно зросла.

Розробку тримали таємно до самого моменту презентації, проте під час випробувань система вже встигла добре показати себе у боях.

Розробники кажуть, що подібні технології вже є на озброєнні й української, і російської армії — це спадщина СРСР. Нова система ПК-8 перевершує їх у дальності роботи та функціональності.

Раніше стало відомо, що в Україні розробили детектор російських БПЛА. Прилад інженера Дмитра Селіна може виявляти "Орлани", "Елерони" й інші безпілотники, вміщуючи при цьому невеликий корпус з антеною.

Писали також, що в Україні запустили фабрику з виробництва дронів-камікадзе вартістю до $200. Вони піднімають більшу вагу, ніж цивільні аналоги, при цьому коштують у 10 разів дешевше.