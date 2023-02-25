"Элитный уровень": беспилотный вертолет Phenom вооружили ракетами и пулеметом (видео)

Новый летательный аппарат может поднимать до 800 кг полезной нагрузки и работать в течение 8 часов.

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Компания HelioTech показала новую модель беспилотного боевого вертолета Phenom на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби. Об этом сообщает новостное агентство WAM из Объединенных арабских эмиратов.

Phenom — это военный беспилотный летательный аппарат весом в 2 тонны, имеющий конструкцию классического ударного одновинтового вертолета. Он предназначен для ведения морской и наземной разведки, а также тактических военных операций. На макете можно заметить ракетную пусковую установку, расположенную под крылом, а также пулемет, размещенный на стенде отдельно.

Управляющий директор HelioTech Султан Аль Кааби заявил, что Phenom сможет нести до 800 кг различной полезной нагрузки и летать до 4 часов (или более 8 часов с дополнительными топливными баками). По его словам, разработчики использовали передовую технологию, обеспечивающую "исключительную производительность" и "характеристики элитного уровня".

HelioTech спроектирует и разработает Phenom в ОАЭ при поддержке международных партнеров. Производить новые вертолеты планируют на на заводе в свободной зоне аэропорта Al Bateen Executive Airport Free Zone в 2026 году.

HelioTech также продемонстрировала другую военную технику, в том числе БПЛА HT005nu с системой вертикального взлета и большой продолжительностью полета. У него есть множество конфигураций для выполнения различных задач по мониторингу и обеспечению безопасности.

На выставке IDEX 2023 свои беспилотники также представила компания EDGE. Она продемонстрировала модели Jeniah, Airtruck и QX6-50, предназначенные для выполнения разных военных задач.

Кроме того, в Абу-Даби выставили наземного робота-камикадзе Jaeger для уничтожения тяжелой бронетехники. Компания-разработчик GaardTech сообщила, что такие аппараты несут до 50 кг полезной нагрузки и могут объединяться в рои.