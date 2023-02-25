"Елітний рівень": безпілотний вертоліт Phenom озброїли ракетами та кулеметом (відео)

Новий літальний апарат може піднімати до 800 кг корисного навантаження та працювати протягом 8 годин.

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Компанія HelioTech показала нову модель безпілотного бойового вертольота Phenom на виставці IDEX 2023 в Абу-Дабі. Про це повідомляє новинне агентство WAM із Об'єднаних арабських еміратів.

Phenom — це військовий безпілотний літальний апарат вагою 2 тонни, що має конструкцію класичного ударного одногвинтового вертольота. Він призначений для ведення морської та наземної розвідки, а також тактичних військових операцій. На макеті можна побачити ракетну пускову установку, розташовану під крилом, а також кулемет, розміщений на стенді окремо.

Керуючий директор HelioTech Султан Аль Каабі заявив, що Phenom зможе нести до 800 кг різного корисного навантаження та літати до 4 годин (або більше 8 годин із додатковими паливними баками). За його словами, розробники використали передову технологію, що забезпечує "виключну продуктивність" і "характеристики елітного рівня".

HelioTech спроєктує та розробить Phenom в ОАЕ за підтримки міжнародних партнерів. Виробляти нові гелікоптери планують на заводі у вільній зоні аеропорту Al Bateen Executive Airport Free Zone у 2026 році.

HelioTech також продемонструвала іншу військову техніку, у тому числі БПЛА HT005nu із системою вертикального зльоту й великою тривалістю польоту. Він має безліч конфігурацій для виконання різних завдань із моніторингу та забезпечення безпеки.

На виставці IDEX 2023 свої безпілотники також презентувала компанія EDGE. Вона продемонструвала моделі Jeniah, Airtruck і QX6-50, призначені для виконання різних військових завдань.

Крім того, в Абу-Дабі виставили наземного робота-камікадзе Jaeger для знищення важкої бронетехніки. Компанія-розробник GaardTech повідомила, що такі апарати несуть до 50 кг корисного навантаження та можуть об'єднуватися в рої.