Гибкие гаджеты будут делать из затвердевшего жидкого металла: как это возможно (фото)

Исследователи по всему миру активно пытаются создавать новые материалы, которые помогут в разработке гибких устройств, и, похоже, китайские ученые нашли один из лучших вариантов.

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Ученым из Харбинского технологического института и Китайской академии наук удалось создать гибкую электронную схему, в которой использовался специальный жидкий сплав на основе галлия и индия, о чем они сообщили в своей опубликованной научной работе.

Разработка позволила создать галлиевый сплав с подходящими качествами для разработки гибкой электроники, включая твердо-жидкий фазовый переход, механическую прочность и хорошую пластичность. Именно пластичность очень важна при создании специальных гаджетов, которые пригодятся в качестве медицинских датчиков или могут быть встроены в мягкие корпуса человекоподобных роботов.

[ + – ] Новая технология на основе галлий-индиевого сплава может быть использована для изготовления аналогичных жидких металлических конструкций Фото: Соцсети

Для изготовления микросхемы с использованием сплава исследования сначала охладили его образец до низких температур, затем сформировали нужную форму добавив необходимые радиоэлектронные компоненты. При температуре выше 22,7 градусов Цельсия материал снова стал гибким, что позволило получить растяжимый металл, который проводит электричество и, таким образом, может быть использован для создания гибких электронных компонентов.

В будущем новая технология на основе галлий-индиевого сплава может быть использована для изготовления аналогичных жидких металлических конструкций на основе других сплавов и материалов.

Ранее Фокус писал, что ученые создали робота-фею: он летает с помощью ветра и управляется светом. А исследователи из китайского Университета Уи оснастят роботов бионическими пальцами, чтобы они воспринимали скрытые объекты.