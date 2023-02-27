Гнучкі гаджети будуть робити із затверділого рідкого металу: як це можливо (фото)

Дослідники по всьому світу активно намагаються створювати нові матеріали, які допоможуть у розробці гнучких пристроїв, і, схоже, китайські вчені знайшли один із найкращих варіантів.

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Ученим із Харбінського технологічного інституту й Китайської академії наук вдалося створити гнучку електронну схему, в якій використовувався спеціальний рідкий сплав на основі галію та індію, про що вони повідомили у своїй опублікованій науковій роботі.

Розробка дозволила створити галієвий сплав із відповідними якостями для розробки гнучкої електроніки, включаючи твердо-рідкий фазовий перехід, механічну міцність і хорошу пластичність. Саме пластичність дуже важлива під час створення спеціальних гаджетів, що стануть у нагоді як медичні датчики або можуть бути вбудовані в м'які корпуси людиноподібних роботів.

[ + – ] Нова технологія на основі галій-індієвого сплаву може бути використана для виготовлення аналогічних рідких металевих конструкцій Фото: Соцмережi

Для виготовлення мікросхеми з використанням сплаву дослідження спочатку охолодили його зразок до низьких температур, потім сформували потрібну форму, додавши необхідні радіоелектронні компоненти. За температури вище ніж 22,7 градуса за Цельсієм матеріал знову став гнучким, що дозволило отримати розтяжний метал, який проводить електрику й так може бути використаний для створення гнучких електронних компонентів.

У майбутньому нова технологія на основі галій-індійного сплаву може бути використана для виготовлення аналогічних рідких металевих конструкцій на основі інших сплавів і матеріалів.

Раніше Фокус писав, що вчені створили робота-фею: він літає за допомогою вітру та керується світлом. А дослідники з китайського Університету Уї оснастять роботів біонічними пальцями, щоб ті сприймали приховані об'єкти.