Starlink запустил мини-спутники на солнечных батареях: как они улучшат связь (видео)
Запуск очередного корабля-носителя прошел успешно и 30 спутников отправились в космос.
Компания Илона Маска осуществила очередной удачный запуск ракетоносителя Falcon 9 с космодрома во Флориде, сообщается в Твиттере SpaceX. На орбиту отправились 21 спутник модели V2 mini – они помогут улучшить покрытие спутникового Интернета Starlink и обеспечить более стабильный сигнал.
Запуск пришлось отложить на несколько часов из-за космической погоды – это сочетание космический явлений, которые происходят в верхних слоях атмосферы, ионосферы и околоземном космическом пространстве. Но потом погода улучшилась и спутники удалось успешно запустить.
Спутники V2 mini – это новое поколение аппаратов Starlink имеющих более компактный размер, более мощные антенны и доступ к новому набору частот. Каждый спутник оборудован двумя солнечными панелями площадью 52,5 квадратных метра и весит от 1,25 до 2 тонн. Но главная их особенность в том, что V2 mini обеспечивают почти в 10 раз большую пропускную способность, чем спутники предыдущих версий, которые уже выведены на орбиту.
Кроме того, V2 mini имеют тягу в 2,4 раза больше чем спутники модели V1,5 запущенные компанией SpaceX ранее. И это только первая партия аппаратов, которые отправились на орбиту. В целом, лицензия FCC позволяет компании запускать до 7,5 тысяч спутников. Возможно чуть позже SpaceX заменит "малышей" более крупными спутниками V2 (без приставки "mini").
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