Starlink запустив мінісупутники на сонячних батареях: як вони покращать зв'язок (відео)

Запуск чергового корабля-носія пройшов успішно і 30 супутників вирушили до космосу.

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Компанія Ілона Маска здійснила черговий вдалий запуск ракетоносія Falcon 9 із космодрому у Флориді, повідомляє Твіттер SpaceX. На орбіту вирушили 21 супутник моделі V2 mini – вони допоможуть покращити покриття супутникового Інтернету Starlink та забезпечити більш стабільний сигнал.

Запуск довелося відкласти на декілька годин через космічну погоду – це поєднання космічних явищ, що відбуваються у верхніх шарах атмосфери, іоносфери та навколоземному космічному просторі. Але потім погода покращала і супутники вдалося успішно запустити.

[ + – ] Falcon 9 успішно вивів на орбіту 21 супутник V2 mini Фото: Соцмережi

Супутники V2 mini – це нове покоління апаратів Starlink, що мають більш компактний розмір, потужніші антени та доступ до нового набору частот. Кожен супутник обладнаний двома сонячними панелями площею 52,5 квадратних метрів і важить від 1,25 до 2 тонн. Але головна їхня особливість у тому, що V2 mini забезпечують майже в 10 разів більшу пропускну спроможність, ніж супутники попередніх версій, які вже виведені на орбіту.

Крім того, V2 mini мають тягу в 2,4 рази більше, ніж супутники моделі V1,5, запущені компанією SpaceX раніше. І це лише перша партія апаратів, які вирушили на орбіту. Загалом, ліцензія FCC дозволяє компанії запускати до 7,5 тисячі супутників. Можливо трохи пізніше SpaceX замінить "малюків" більшими супутниками V2 (без приставки "mini").

[ + – ] Запуск супутників V2 mini

Раніше Фокус писав, що "Росіяни хочуть завалити Starlink РЕБом": експерт попередив про нову загрозу для ЗСУ. А компанія Amazon запускає власний супутниковий Інтернет.