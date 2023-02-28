"Не то, что нужно": Лукашенко раскритиковал новые белорусские беспилотники (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что предприятия страны изготавливают БПЛА на очень низком уровне.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил недовольство отечественными беспилотниками. Он поделился своим мнением 27 февраля во время совещания с высокопоставленными чиновниками по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения, запись его речи приводит официальный сайт.

Александр Лукашенко напомнил, что прошлой осенью на полигоне Обуз-Лесновский белорусские производители продемонстрировали несколько отечественных БПЛА, разработанных военно-промышленными предприятиями страны. Белорусская армия "успешно показала" их боевые возможности, однако на данный момент президент недоволен результатами работы инженеров.

"Должен сказать — это не то, что сегодня нужно. Вернее, то, что нужно, но более современные ударно-разведывательные аппараты мы, к сожалению, делаем на низком уровне", — возмутился Лукашенко.

Он добавил, что сейчас военная промышленность Беларуси занимается созданием средств для защиты от беспилотных летательных аппаратов, в том числе комплексов радиоэлектронной борьбы. В Беларуси уже создали роботизированную платформу, призванную как обнаруживать, так и сбивать вражеские дроны, вдобавок, специалисты завершают разработку нового ЗРК и управляемых ракет для него. Александр Лукашенко выразил надежду, что в 2023 году правительство предоставит хорошие результаты работы в этой сфере.

21 октября на Обуз-Лесновском полигоне Александру Лукашенко показали белорусский военный дрон "Миротворец". Как оказалось, он оснащен китайским двигателем Swiwin SW300B за $5846.

Писали также, почему дроны от белорусского ВПК оказались никому не нужными на мировом рынке. Беларусь разрабатывает собственные БПЛА с 2010-х годов, однако потенциальные заказчики отказываются от этих моделей из-за сомнительного качества.