"Не те, що потрібно": Лукашенко розкритикував нові білоруські безпілотники (відео)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що підприємства країни виготовляють БПЛА на дуже низькому рівні.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив невдоволення вітчизняними безпілотниками. Він поділився своєю думкою 27 лютого під час наради з високопосадовцями з питань фінансування закупівель продукції військового призначення, запис його промови наводить офіційний сайт.

Олександр Лукашенко нагадав, що минулої осені на полігоні Обуз-Лісновський білоруські виробники продемонстрували кілька вітчизняних БПЛА, розроблених військово-промисловими підприємствами країни. Білоруська армія "успішно показала" їх бойові можливості, проте наразі президент незадоволений результатами роботи інженерів.

"Мушу сказати — це не те, що сьогодні потрібно. Точніше, те, що потрібно, але більш сучасні ударно-розвідувальні апарати ми, на жаль, робимо на низькому рівні", — обурився Лукашенко.

Він додав, що зараз військова промисловість Білорусі займається створенням засобів захисту від безпілотних літальних апаратів, зокрема комплексів радіоелектронної боротьби. У Білорусі вже створили роботизовану платформу, покликану як фіксувати, так і збивати ворожі дрони, до того ж фахівці завершують розробку нового ЗРК і керованих ракет для нього. Олександр Лукашенко висловив сподівання, що у 2023 році уряд надасть хороші результати роботи у цій сфері.

21 жовтня на Обуз-Лісновському полігоні Олександру Лукашенку показали білоруський військовий дрон "Миротворець". Як з'ясувалося, він оснащений китайським двигуном Swiwin SW300B за $5 846.

Писали також, чому дрони від білоруського ВПК виявилися нікому не потрібними на світовому ринку. Білорусь розробляє власні БПЛА з 2010-х років, проте потенційні замовники відмовляються від цих моделей через сумнівну якість.