Беспилотник STRIX стреляет разными ракетами по врагу: что известно о новом БПЛА (видео)

БПЛА имеет систему вертикального взлета и подсадки, способен доставить почти 160 кг груза и пролететь до 800 км.

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Один из лидеров военно-промышленного комплекса Великобритании, компания BAE Systems, представила на австралийской выставке Avalon 2023 свой беспилотник STRIX, пишет Defense Post. Это первая в Австралии гибридная беспилотная авиационная система, которая создана на континенте.

Среднеразмерный БПЛА имеет в длину 2,6 м и способен наносить удары по силам противника разными классами ракет. Например, его можно оснастит боеприпасами класса "воздух-земля" и различными бомбами. Сам STRIX не нуждается во взлетно-посадочной полосе, поскольку способен садиться и подниматься в воздух в вертикальном положении (VTOL).

"Мы рады, что первый беспилотник такого рода будет разработан именно в Австралии, и с нетерпением ждем совместной работы с партнерами", — сказал исполнительный директор компании Бен Хадсон.

[ + – ] Беспилотник способен доставить почти 160 кг груза и пролететь до 800 км Фото: Соцсети

Кроме того, топ-менеджер отметил, что STRIX можно использовать для доставки вооружения военным прямо на поле боя. Дрон способен доставить почти 160 кг груза и пролететь до 800 км. Так же на него можно навесить различное разведывательное оборудование, так что STRIX – многофункциональный беспилотник для любых условий.

В настоящее время компания представила рабочий прототип дрона, но уже активно работает над инженерными моделями, на основе которых в 2026 году STRIX поступит в эксплуатацию военных.

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