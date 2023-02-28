Безпілотник STRIX стріляє різними ракетами по ворогові: що відомо про нове БПЛА (відео)

БПЛА має систему вертикального зльоту та підсадки, здатний доставити майже 160 кг вантажу та пролетіти до 800 км.

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Один із лідерів воєнно-промислового комплексу Великобританії, компанія BAE Systems, представила на австралійській виставці Avalon 2023 свій безпілотник STRIX, пише Defense Post. Це перша в Австралії гібридна безпілотна авіаційна система, створена на континенті.

Середньорозмірний БПЛА має в довжину 2,6 м і здатний завдавати ударів під силу противника різними класами ракет. Наприклад, його можна оснастити боєприпасами класу "повітря-земля" та різними бомбами. Сам STRIX не потребує злітно-посадкової смуги, оскільки здатний сідати і підніматися у повітря у вертикальному положенні (VTOL).

"Ми раді, що перший безпілотник такого роду буде розроблений саме в Австралії, і з нетерпінням чекаємо на спільну роботу з партнерами", — сказав виконавчий директор компанії Бен Гадсон.

[ + – ] Безпілотник здатний доставити майже 160 кг вантажу та пролетіти до 800 км. Фото: Соцмережi

Крім того, топменеджер зазначив, що STRIX можна використовувати для доставки озброєння воєнним прямо на полі бою. Дрон здатний доставити майже 160 кг вантажу та пролетіти до 800 км. Також на нього можна навісити різне розвідувальне обладнання, тому STRIX – багатофункціональний безпілотник для будь-яких умов.

В даний час компанія представила робочий прототип дрону, але вже активно працює над інженерними моделями, на основі яких у 2026 STRIX надійде в експлуатацію воєнних.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ отримають дрони для розвідки системи SurveilSPIRE: у чому їхня особливість. Також ми розповідали, що воєнний експерт спрогнозував, чи зможе Україна налагодити серійне виробництво ударних дронів.