Рекорд скорости: смартфон Xiaomi зарядили всего за 5 минут зарядкой на 300 ватт (видео)

Данная зарядка — опытный образец для модифицированного Redmi Note 12 Pro+, но наверняка в ближайшее время новые смартфоны бренда получат такое устройство.

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Еще осенью компания Xiaomi оснастила свои модели смартфонов суббренда Redmi функцией супер-скоростной зарядки на 210 Вт, но теперь побит и этот рекорда, сообщает Engadget. В социальной сети Weibo компания разместила ролик, на котором модифицированная специальным аккумулятором модель смартфона Redmi Note 12 Pro+ зарядилась всего за 5 минут с помощью зарядки на 300 Вт.

Сегодня супер-быстрыми зарядками на 240 Вт оснащены такие смартфоны, как Realme, Oppo и OnePlus, но Xiaomi явно побила рекорд, в два раза улучшив результат конкурентов. Конечно, 10 минут или 5 минут – разница не критичная, но тут главное в направлении, в котором будут двигаться производители смартфонов.

[ + – ] Xiaomi зарядила свой смартфон всего за 5 минут с помощью зарядки на 300 ватт

Компания в своей модифицированной батарее использовала более мощные ячейки 15 C (в отличие от элементов 10 C в стандартной версии). Главная особенность в том, что в аккумуляторе используются углеродные материалы, которыми заменили графит. За счет этого инженерам удалось уменьшить толщину электродов на 35%. Ультратонкие ячейки чередуются с термическими прокладками, что позволяет значительно снизить уровень нагрева аккумулятора. В Xiaomi утверждают, что все риски, которые сопровождают процесс быстрого заряда батарей, предусмотрены, и что модифицированный аккумулятор получил более 50-ти функций защиты.

Пока что компания не раскрыла секрет, когда появятся эти зарядные устройства в комплектации к новым смартфонам. Так же Xiaomi не предоставила данных о количестве циклов заряда-разряда, которые может выдержать ее чудо-аккумулятор.

Ранее Фокус писал, что китайские смартфоны шпионят за нами: данные утекают в Китай, а могут и в Россию.